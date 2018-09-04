Около сорока человек эвакуированы из-за пожара на Тверской в Москве
Горит жилой дом. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС, открытое пламя удалось сбить, сведений о пострадавших не поступало. Пожар произошел на третьем этаже здания, расположенного напротив мэрии. На первом этаже находится книжный магазин «Москва».
Комментарии5
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chubazzl 04 сентября 2018 | 21:34
Реновация...
yakhinr 04 сентября 2018 | 21:37
chubazzl: либерасты опять дырку просверлили в крыше и подожгли утеплитель негорючий назло Собянину.
y20160414 04 сентября 2018 | 21:36
Нетвёрдая рука спичкой чиркнула? По следам на спичечном коробке выяснили?
aleksandr39 04 сентября 2018 | 21:39
Ополченцы начали процесс образования МНР (Московская Народная Республика ) ну как в Донбассе ,вот и первый дом горит .
lion64__2 04 сентября 2018 | 21:50
застройщики подожгли