Около сорока человек эвакуированы из-за пожара на Тверской в Москве

Горит жилой дом. Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на МЧС, открытое пламя удалось сбить, сведений о пострадавших не поступало. Пожар произошел на третьем этаже здания, расположенного напротив мэрии. На первом этаже находится книжный магазин «Москва».