В Петербурге школьницу не пустили на линейку первого сентября из-за синего цвета волос

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Светлану Агапитову. Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что ее вмешательство не потребовалось. Позже девочке разрешили посещать занятия. Родители сказали, что просят не называть школу и даже район города – они уверяют, что претензий к педагогам у семьи нет.