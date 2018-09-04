В Петербурге школьницу не пустили на линейку первого сентября из-за синего цвета волос
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Светлану Агапитову. Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что ее вмешательство не потребовалось. Позже девочке разрешили посещать занятия. Родители сказали, что просят не называть школу и даже район города – они уверяют, что претензий к педагогам у семьи нет.
Комментарии5
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kir_pich_101 04 сентября 2018 | 21:12
Вот если бы она на шею повесила портрет Путина, тогда другое дело!
danko_dirka 04 сентября 2018 | 21:16
kir_pich_101: если бы ты повесил портрет Параши, то тебя бы везде без очереди пускали.
peresvet73 04 сентября 2018 | 21:17
А могли бы и камнями закидать! Но это ещё впереди! По мере закалки скреп.
vlad5522 04 сентября 2018 | 21:22
Вроде педагоги образованные люди, ан нет. Забыли, что Мальвина была с синими волосами. Сказки нужно перечитывать
kisa2000 04 сентября 2018 | 21:24
вообще то правильно, должен быть дреескол в школе.