Адвокат: Материалы о связи бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны
Материалы о связи бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны и подброшены следствию, — утверждает ее адвокат. Целью фальсификации Иван Павлов назвал дискредитацию своей подзащитной перед спецслужбами, — сообщает РБК. По версии следствия, Карина Цуркан была завербована молдавскими спецслужбами в 2004-ом году, а в 2015-ом передала ей проект документа Минэнерго. Обвиняемая свою вину не признает.
Комментарии4
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tuman13 04 сентября 2018 | 21:06
У адвоката клиент всегда невиновен.
А у этого адвоката уже нет аргументов против доказательств следствия. Поэтому в ход идут грязные приемы. В ланном случае ""подтасовки"" с документами.
polsan 04 сентября 2018 | 21:11
tuman13: а ты откуда знаешь?! )) Тебе лично докладывают по прямому проводу?! ))
tuman13 04 сентября 2018 | 21:24
polsan: Если бы у адвоката были бы зацепки, он бы так не вопил и не усирался.
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 21:18
То, что это гэбнявый бред, было понятно с самого начала.
Надо искать, кому выгодно.