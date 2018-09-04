Адвокат: Материалы о связи бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны

Материалы о связи бывшего топ-менеджера Интер РАО Карины Цуркан с молдавской разведкой были подделаны и подброшены следствию, — утверждает ее адвокат. Целью фальсификации Иван Павлов назвал дискредитацию своей подзащитной перед спецслужбами, — сообщает РБК. По версии следствия, Карина Цуркан была завербована молдавскими спецслужбами в 2004-ом году, а в 2015-ом передала ей проект документа Минэнерго. Обвиняемая свою вину не признает.