Собирать нормандский формат после убийства Александра Захарченко – кощунственно, — заявили в российском МИДе
С комментарием выступил глава ведомства Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Берлин и Париж не стали осуждать убийство главы самопровозглашенной ДНР, — передает агентство РИА Новости. Александр Захарченко погиб 31-го августа при взрыве в кафе.
Комментарии19
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tvitov66 04 сентября 2018 | 21:03
Согласно скреп после убийства Александра Захарченко нужно 40 дней бухать!
minerr 04 сентября 2018 | 21:09
tvitov66: Тебе виднее. Ты хоть закусывай, если есть чем.
tvitov66 04 сентября 2018 | 21:14
minerr: мне виднее что МИД давно на порошок перешёл, ибо от дешевого вискаря сранья лавры осыпаются и ковырялочка не танцуется
danko1 04 сентября 2018 | 21:16
tvitov66: Можно подумать, что Захарченко что-то решал в нормандском формате.
Но повод для Кремля отказаться от мирного решения вопроса наводит на размышления кому выгодна смерть Захарченко, тем более переставшего беспрекословно выполнять указания Кремля.
danko_dirka 04 сентября 2018 | 21:19
danko1: старуха1 а ты решаешь? Указания.
minerr 04 сентября 2018 | 21:18
tvitov66: Похоже закусывать тебе таки нечем.
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 21:10
На Нормандский формат теперь смело кладём... с прибором!
pmasel 04 сентября 2018 | 21:13
Лавруша всех спалил. Теперь всем понятно кто и для чего грохнул .
polsan 04 сентября 2018 | 21:13
blinorozhiy_chmo: а у тебя он что есть?! )))
ivar1964 04 сентября 2018 | 21:04
Casus belli ? Qui prodest ?
tvitov66 04 сентября 2018 | 21:09
ivar1964: КОЩУНСТВО согласно энциклопедии:
1) оскорбление религиозной святыни.
2) Глумление, надругательство над чем-нибудь глубоко почитаемым, над тем, что свято и дорого кому-нибудь
Казалось бы при чем тут террорист и сепаратист Захарченко?
ihor_syvoryj 04 сентября 2018 | 21:12
tvitov66: Для дебилов он и святыня, и почтение, и святость.
minerr 04 сентября 2018 | 21:15
tvitov66: Ты там же, в той же энциклопедии почитай определение слова "террорист". Так вот это не тот, кого убивают в теракте. А сепаратистом называй своего любимого соевого олигарха - это он хочет отделить церковь.
sensei54 04 сентября 2018 | 21:13
ivar1964: Ага.
Как говорит предводитель вертухаев - "за козла ответишь".
tuman13 04 сентября 2018 | 21:14
ivar1964: Порошенко. Ответка на линии соприкосновения - ответственность за развязывание войны на Донбассе. Ответка в Киеве - Донбасс - террорист , и поэтому его НУЖНО мочить. В любом случае укры планируют начать войнушку, а ответственность за это повесить на Донбасс.
Идеально: расследовать, определить исполнителей и заказчиков, изъять их и судить в Донецке.
nokola 04 сентября 2018 | 21:12
Это был святой человнк? Гуманист?
peresvet73 04 сентября 2018 | 21:15
МИД заговорил нравственными категориями! О-как!
niknik 04 сентября 2018 | 21:20
Если каждого "шахтера" оплакивать, то слез не хватит! И их там ещё много на очереди будет - как сельди с бочке! МИД своими тупо-заявлениями только кремлевских заказчиков сдал. И у россиян как будто иных проблем нет, как об их захареченках думать! У народа деньги вместе с пенсией отбирают, а на какого-то там Захарченко всё внимание! Видали мы их в ......
riots 04 сентября 2018 | 21:26
Вечер перестает быть томным...