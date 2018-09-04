С комментарием выступил глава ведомства Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Берлин и Париж не стали осуждать убийство главы самопровозглашенной ДНР, — передает агентство РИА Новости. Александр Захарченко погиб 31-го августа при взрыве в кафе.