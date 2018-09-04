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21:00, 04 сентября 2018

Организация по запрещению химического оружия подтвердила версию Лондона о применении вещества «Новичок» в Эймсбери

Об этом сообщает британский МИД. Независимое расследование показало, что два человека в Эймсбери получили отравление тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие в Солсбери, — передает агентство Интерфакс.

Комментарии

20

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unprejudiced 04 сентября 2018 | 21:02

А страна изготовления этого вещества, сама Британия? Или США? Вон в Чехии подтвердили что разработали это оружие

danko_dirka 04 сентября 2018 | 21:13

unprejudiced: где бабка данко1 спец по новичкам?

gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 21:23

unprejudiced: // А страна изготовления этого вещества, сама Британия? Или США? Вон в Чехии подтвердили что разработали это оружие //
Ага. А строку "у лукоморья дуб зелёный" написал Шекспир.
И слово 3,14zдец, видимо, придумано где-то в Йоркшире.
Пацаки, вашей феодальной помойке это уже снистся.

danko_dirka 04 сентября 2018 | 21:24

gonduras_on_colyma: в хохлодуре?

igorkot____1 04 сентября 2018 | 21:16

unprejudiced: Портянки, все под дураков косите. Новичок, да не тот в Чехии производили. Тем которым травил из Мордора. Больше такой нигде не ваяли.

minerr 04 сентября 2018 | 21:21

igorkot____1: А как ты смог по интернету определить страну происхождения "новичка"? Ну ты и мастер - это не смогли даже спецы из ОЗХО.

igorkot____1 04 сентября 2018 | 21:24

minerr: Кто тебе это сказал? Тебе этот отчёт прислали?

niknik 04 сентября 2018 | 21:09

Ждём уже традиционных заявлений МИДа в традиционном их стиле "авыусёврётегадытакие" #

blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 21:13

Англосаксы, конечно, природно тупы, но при этом паталогические лжецы.
Удивительный исторический факт.

gonduras_on_colyma 04 сентября 2018 | 21:27

blinorozhiy_chmo: // Англосаксы, конечно, природно тупы, но при этом паталогические лжецы.
Удивительный исторический факт. //
Это да, удило, Ванья-Дуррачокк - хронический герой кельтских народных баллад.
А ты и не знало, убогое?

kir_pich_101 04 сентября 2018 | 21:10

Сейчас Машка нам спляшет!

ihor_syvoryj 04 сентября 2018 | 21:10

Чё привязались? Ну, скрепы такие, и чё???

jetsam 04 сентября 2018 | 21:20

ну рф не участвовала в расследовании.
ну рф не дали фальсифицировать улики.
ну рф не успела дотравить...
ну рф не успела перевести подозреваемых в депутаты...

так что ваше расследование не считается! неправильное оно!
и с нами согласны все самы ведущие державы мира - сырия, абхазосетия, науту и ванатуту...

minerr 04 сентября 2018 | 21:25

jetsam: ///// рф не успела до травить ///

А РФ и не надо было никого дотрвливать, британцы сами их дотравили и похоже даже сожгли как кота. Где Скрипали делись, даже фотографий не показывают.

tuman13 04 сентября 2018 | 21:21

И что? Технология разработана в СССР. Производство - в Узбекистане. При уничтожении производства технологии были переданы амерам. Исследования "Новичка" производились в Чехии. А виновата Россия. И не факт, что в критическое время в Солсбери и Эймсбери находились граждани России.

polsan 04 сентября 2018 | 21:24

tuman13: а для кого ты это пишешь?! )))

znajka 04 сентября 2018 | 21:26

tuman13: Так тебе этого факта не хватает? Подожди, время еще не пришло. Медленно, кирпичик к кирпичику построят бриты обвинение по этому делу, чтобы уже наверняка пришпилить гэбэшников к позорному столбу.

niknik 04 сентября 2018 | 21:26

Ну так пустите инспекторов ООН в Шиханы, например или куда они потребуют ещё, в чем проблемы! НЕ американцы же будут эти инспекции проводить, ооновцы ! Однако даже разговора об этом не хотят заводить - тут любой вам скажет, значит есть что скрывать.

glotov 04 сентября 2018 | 21:24

Счас британцы под это дело начнут всех своих алкашей травить: и жилплощадь освобождается, и пособие не надо платить, и для политических вбросов полезно.

riots 04 сентября 2018 | 21:24

Вы всё врёти (С)

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