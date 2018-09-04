Организация по запрещению химического оружия подтвердила версию Лондона о применении вещества «Новичок» в Эймсбери

Об этом сообщает британский МИД. Независимое расследование показало, что два человека в Эймсбери получили отравление тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие в Солсбери, — передает агентство Интерфакс.