Премьера Новой Зеландии подвергли критике из-за ее требования обеспечить дополнительный перелет стоимостью
Премьера Новой Зеландии подвергли критике из-за ее требования обеспечить дополнительный перелет стоимостью более пятидесяти тысяч долларов. Джасинда Ардерн говорит, что это необходимо, чтобы она могла провести больше времени со своей двухмесячной дочерью. Премьер должна лететь в государство Науру на форум Тихоокеанских островов. На следующий день, не дожидаясь других членов делегации, она собирается вернуться обратно. В результате, борт должен будет совершить дополнительный рейс. Премьер подчеркнула, что не может оставить надолго свою двухмесячную дочь. Она также добавила, что ее критиковали бы в любом случае, — передает ВВС
Комментарии8
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ugiazov 04 сентября 2018 | 20:42
Чё с собой не взяла?
danko1 04 сентября 2018 | 21:02
ugiazov: Ну ей в командировке некогда дочкой заниматься.
Ну что за нелюди там? У нас Путину собачку спецрейсом доставляют в любой уголок, когда он соскучится.
Никаких денег царь на себя не жалеет, даже не спрашивая у населения.
danko_dirka 04 сентября 2018 | 21:11
danko1: старуха1 царица, ты хоть раз летала? У вас в маями?
mag_1 04 сентября 2018 | 20:43
а у нас летают в Сочи как на работу и никто не считает эти денежки!
danko1 04 сентября 2018 | 21:05
mag_1: Так у нас и депутаты на экстренные заседания тоже в Сочи летают, когда президент не желает даже на день Сочи на Москву поменять.
jacknichols 04 сентября 2018 | 20:49
скупердяи, у нас собаки летают отдельным бортом.
liquidsky__ 04 сентября 2018 | 20:57
"Она также добавила, что ее критиковали бы в любом случае"
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В каждой стране свои еба., упс, свои либерасты.
polsan 04 сентября 2018 | 20:57
Бедный премьер в демократической стране!