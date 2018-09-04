Премьера Новой Зеландии подвергли критике из-за ее требования обеспечить дополнительный перелет стоимостью более пятидесяти тысяч долларов. Джасинда Ардерн говорит, что это необходимо, чтобы она могла провести больше времени со своей двухмесячной дочерью. Премьер должна лететь в государство Науру на форум Тихоокеанских островов. На следующий день, не дожидаясь других членов делегации, она собирается вернуться обратно. В результате, борт должен будет совершить дополнительный рейс. Премьер подчеркнула, что не может оставить надолго свою двухмесячную дочь. Она также добавила, что ее критиковали бы в любом случае, — передает ВВС