В Нижегородской области активиста движения «Артподготовка»* приговорили к четырем с половиной годам колонии
В Нижегородской области активиста движения «Артподготовка»* приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме и хранении оружия. Уголовное дело в отношении Романа Губайдуллина было возбуждено после эфира в Youtube два года назад, — об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Во время своего выступления Губайдуллин сказал, что в Москве нужно создавать неблагоприятные условия для мигрантов, чтобы те покидали столицу России. В итоге он стал фигурантом дела о возбуждении ненависти к жителям Средней Азии и Кавказа. При обыске у Губайдуллина нашли оружие. Он сам говорит, что оно было подброшено.
*Движение «Артподготовка» запрещено в России.
Комментарии3
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patrikk_1 04 сентября 2018 | 20:38
В Нижегородской области активиста движения «Артподготовка»* приговорили к четырем с половиной годам колонии...
У него инфаркт не случился, когда судья зачитал приговор? Лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев, сто процентов бы в обморок упал - у него очень тонкие и чувствительные стенки матки.
ugiazov 04 сентября 2018 | 20:47
Неужели он действительно такое сказал?
Нужно создавать условия, чтобы их невыгодно было принимать на работу.
unprejudiced 04 сентября 2018 | 20:59
Когда плохое настроение советую посмотреть видео того как лидера этого запрещенного движения Мальцева остановили в аэропорту а он обделавшись изображал сердечный приступ. Ржака еще та