В Нижегородской области активиста движения «Артподготовка»* приговорили к четырем с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме и хранении оружия. Уголовное дело в отношении Романа Губайдуллина было возбуждено после эфира в Youtube два года назад, — об этом сообщает проект ОВД-Инфо. Во время своего выступления Губайдуллин сказал, что в Москве нужно создавать неблагоприятные условия для мигрантов, чтобы те покидали столицу России. В итоге он стал фигурантом дела о возбуждении ненависти к жителям Средней Азии и Кавказа. При обыске у Губайдуллина нашли оружие. Он сам говорит, что оно было подброшено.

*Движение «Артподготовка» запрещено в России.