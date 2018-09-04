Подозреваемый в отравлении таллием сотрудник таганрогского предприятия вернулся на завод

«Меня и не увольняли», — сказал Владислав Шульга изданию РБК. Он сообщил, что нанял адвоката, тот подготовил жалобу на незаконный арест. В результате решение об аресте отменили. У Шульги остался статус подозреваемого и он вышел на работу. О массовом отравлении таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе стало известно в марте. Тогда сообщалось, что пострадали, по меньшей мере, 25 человек. Большинство из них были госпитализированы. На заводе назвали произошедшее «следствием бытового конфликта».