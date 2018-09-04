В Крыму возбудили уголовное дело из-за выброса вредных веществ с химического завода в Армянске

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканское управление СК. Расследование идет по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. Она предусматривает штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. В двадцатых числах августа жители Армянска стали массово жаловаться на желтый налет, который стал покрывать самые разные поверхности. Некоторые говорили о першении в горле, сыпи и рвоте у детей. Сегодня власти Крыма объявили о превышении предельно допустимой концентрации токсичного газа на севере полуострова и решили остановить на две недели работу крупного химзавода, филиала предприятия «Титановые инвестиции». Кроме того, в Армянске объявлены двухнедельные каникулы – детей вместе с родителями пообещали отправить на отдых в санаторий.