В Крыму возбудили уголовное дело из-за выброса вредных веществ с химического завода в Армянске
Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на республиканское управление СК. Расследование идет по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами. Она предусматривает штраф до двухсот тысяч рублей или лишение свободы до двух лет. В двадцатых числах августа жители Армянска стали массово жаловаться на желтый налет, который стал покрывать самые разные поверхности. Некоторые говорили о першении в горле, сыпи и рвоте у детей. Сегодня власти Крыма объявили о превышении предельно допустимой концентрации токсичного газа на севере полуострова и решили остановить на две недели работу крупного химзавода, филиала предприятия «Титановые инвестиции». Кроме того, в Армянске объявлены двухнедельные каникулы – детей вместе с родителями пообещали отправить на отдых в санаторий.
Комментарии7
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askol2016 04 сентября 2018 | 20:39
Почти две недели в крымском Армянске происходит экологическая катастрофа, а подлые путинские власти молчат и пытаются утаить произошедшее. Астматики умирают, дети задыхаются от кислотных паров, а начальство заявляет, что все в порядке, жалоб от населения нет. Твари путинские!
tvitov66 04 сентября 2018 | 21:00
askol2016: нужно срочно провести местный референдум о переименовании Армянск в Сталинск и секретную информациию о выбросах больше не одна прозападная сволочь больше не сообщит
pantera_1 04 сентября 2018 | 20:40
Там уже разъезжаются кто куда. Родители детей вывозят и на материковую Украину.
oleg_kievlyanin 04 сентября 2018 | 20:46
Не прошло и полгода.
ugiazov 04 сентября 2018 | 20:49
Осталось высечь море. Это же от недостатка воды в производственном процессе.
shoorah 04 сентября 2018 | 20:50
Сегодня Аксенов на крымском телеканале признал, что проблема возникла из-за того, что заводу не хватает воды. Я ватников в 14-м году предупреждал, что останутся без днепровской воды и начнется медленное умирание. История с Титаном это еще не камни с неба, но на гравий уже похоже.
ura_123 04 сентября 2018 | 20:52
Титановые инвестиции это типа как камни с неба?