Полиция задержала главу московского отделения «Другой России» Ольгу Шалину за акцию с баннером «Запрещается запрещать»
Как говорится в твиттере партии, активистке вменяют участие в несанкционированном митинге. По данным проекта ОВД-Инфо, Шалину на ночь оставляют в полиции, завтра Тверской суд рассмотрит ее дело. Акция, которая стала поводом для задержания, прошла в минувшую пятницу на Триумфальной площади. Участники выступали в защиту свободы собраний, зажигали фаеры и разбрасывали листовки. Всего после акции задержали 6 человек, в том числе Шалину. Спустя некоторое время их отпустили.
Комментарии7
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kunst54 04 сентября 2018 | 20:35
Кому запрещается запрещать, тому не запрещено хватать и сажать.
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 20:40
Эти митингующие после своего шабаша столько дерьма оставили - пустых бутылок, шприцов, колбасных обёрток и тп, что им вполне можно влепить год общественных работ по уборке города. И надо влепить!
patrikk_1 04 сентября 2018 | 20:43
Полиция задержала главу московского отделения «Другой России» Ольгу Шалину за акцию с баннером «Запрещается запрещать»...
Надо было ещё и курицу между ног всунуть, чтобы доходчивей получилось. "Запрещается запрещать", а из-под юбки куриные ножки торчат. Загляденье.
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 20:45
blinorozhiy_chmo: Так ты поел, значит...
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 20:39
Может надо было "Разрешается запрещать" ?
А может "Запрещается разрешать" ?
Запутались совсем правоохренительные органы.
mag_1 04 сентября 2018 | 20:41
а как же статья 31 Конституции РФ? там написано ,что граждане имеют право на шествия и пикетирования, митинги и собрания!?
valery_manko 04 сентября 2018 | 21:07
Выпустили, получили втык, снова задержали, чтобы посадить. Тяжела жизнь полицейского! Откуда прилетит -- да черт его знает! Пусть договорятся с Шалиной, чтобы выступила в защиту полиции. Пусть дадут список тех, кого сразу сажать нужно. А то мало ли кого в следующий раз выпустят! Или незачем договариваться, нужно сразу всех на 15 суток? Дайте же четкую инструкцию, изуверы! Полицейские домой приходят с нервным срывом и бьют жен, детей, собак. И фикус ломают!