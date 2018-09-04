На юго-западе Москвы в эти минуты проходит акция в защиту Воронцовского парка
Местные жители выступают против вывода территории из охранной зоны и вырубки старейшего яблоневого сада в рамках реконструкции ЛЭП. По данным группы «Белый счетчик», на акцию пришли около ста тридцати человек.
Комментарии1
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opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 20:31
А на Эхе "известные люди" захвалили и зализали Собянина за прекрасные парки и бульвары Москвы!