В Петербурге военные следователи закупают оборудование для взлома мессенджеров Телеграм, Whats App и Viber

Об этом сообщает сайт Фонтанка со ссылкой на сайт госзакупок. Речь идет о комплексе стоимостью 2 с половиной миллиона рублей. Сейчас идет прием заявок от потенциальных поставщиков, следователи рассчитывают получить оборудование к началу ноября.