В Петербурге военные следователи закупают оборудование для взлома мессенджеров Телеграм, Whats App и Viber
Об этом сообщает сайт Фонтанка со ссылкой на сайт госзакупок. Речь идет о комплексе стоимостью 2 с половиной миллиона рублей. Сейчас идет прием заявок от потенциальных поставщиков, следователи рассчитывают получить оборудование к началу ноября.
Комментарии23
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unprejudiced 04 сентября 2018 | 20:07
Я только за, там спецслужбы смогут лучше врагов России из числа оппозиционеров выявлять и оперативно устранять угрозы что от них исходят для всего человечества.
maverick60089 04 сентября 2018 | 20:25
unprejudiced: Так все враги России сидят в Кремле и Думе. Искать не надо.
zukus 04 сентября 2018 | 20:41
maverick60089: Следователи не ищут, они доказывают.
harra 04 сентября 2018 | 20:13
... следователи рассчитывают получить оборудование к началу ноября.///
ОБОРУДОВАНИЕ ???? )))))
Отмычки и фомки на 2.5 льона.... мелковато работают следаки... мелковато ))))
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 20:17
harra: Да там USB - шный модем в закупке, остальное на конфеты.
Разминка, все интересное за кадром.
harra 04 сентября 2018 | 20:34
kir_pich_101: Ну мало ли))) Я вот тоже думал, что космические шуроповерты и перфораторы из области фантастики.... ан нет)))
idruker 04 сентября 2018 | 20:26
Ну ребятам придется долго работать, прежде чем взломают дверь в Телеграм. Несколько возрастов Вселенной - не меньше. Только всю российскую нефть изведут на обеспечение энергией компьютера. Этих дебилов наверное никогда математике не обучали. Они думают, что кувалда потяжелее сильнее любой математики.
parasuk_ 04 сентября 2018 | 20:46
idruker: Вообще-то, телегу давно уже взламывают :) Вон шестерки навального албуров и казловский какую истерику закатили когда их петушиная переписка стала достоянием общественности
idruker 04 сентября 2018 | 20:57
parasuk_: гы:) парасюк, ты ваще отдаешь себе отчет, что порядок времени поиска длиной возраста Вселенной - это для взлома ОДНОГО ключа только к переписке ОДНОГО пользователя? Как эти балбесы собираются отпирать двери всех пользователей в Телеграме? То что там опубликовали из переписки ФБК - это не взлом, болван, а слив -- никакое современное оборудование ни за 2.5 миллиона ни за 2.5 миллирада не взломает современные шифры.
polsan 04 сентября 2018 | 21:08
idruker: Мне бы хотелось разделить, Ваш оптимизм по поводу надёжности Телеграм, но к сожалению не могу. )) Взломать это вовсе не значит подбирать ключ об этом много написано в сети. Мне правда тоже жаль! ))
idruker 04 сентября 2018 | 21:14
polsan: Если бы вы прочитали данную статью, то вы бы поняли, что эти балбесы закупают оборудование именно для перебора ключей. Можете называть это как угодно - хоть взломом хоть не взломом, сути дела это не меняет: таким образом шифры не взламываемы. Доступ к переписке достигается сторонней информацией - но таким спсобом им не добраться универсальным спсобом до переписки всех пользователей: математика сильнее
polsan 04 сентября 2018 | 21:21
idruker: Уважаемый, Вы бы хоть прочли что я Вам писал! )) Ну право, это несерьёзно... )
idruker 04 сентября 2018 | 21:24
polsan: Уважаемый, это вам не мешает внимательнее читать посты. На ваше "Взломать это вовсе не значит подбирать ключ " вам было отвечено "Доступ к переписке достигается сторонней информацией - но таким спсобом им не добраться универсальным спсобом до переписки всех пользователей". Больше не отвечаю
bervalano 04 сентября 2018 | 20:47
idruker: Они - редиски!
grashupfer 04 сентября 2018 | 20:51
idruker: Ну да. Это они на крайняк замыслили. По океаническому кабелю. Топором. А пока денюжка ползёт. За оборудование)
henry52 04 сентября 2018 | 20:57
idruker: Зато сколько бабла к рукам прилипнет!!
sim202_ 04 сентября 2018 | 20:31
Вроде как ввоз в страну шпионского оборудования запрещен?
И шо это за комплекс за 2,5 ляма деревянных?
На Авито?
lapuh 04 сентября 2018 | 20:32
Да хрен с ними, с мессенджерами! Главное закупать!
zukus 04 сентября 2018 | 20:45
lapuh: В свете наращивания американских санкций России давно пора перейти на каперский софт.
spbdweller 04 сентября 2018 | 20:34
В Петербурге военные следователи закупают оборудование для взлома мессенджеров
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Фомки?
monkur 04 сентября 2018 | 20:42
Молотки, кувалды и кусачки?
orein51 04 сентября 2018 | 20:43
"топоры, ломы и сверло?" [Рогожин]
bervalano 04 сентября 2018 | 20:45
Разбойники!