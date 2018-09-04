В Подмосковье построят главный храм вооруженных сил России
Он разместится в парке «Патриот», — рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
Высота храма составит 95 метров. Общая площадь церкви будет 11 тысяч квадратных метров. Планируется, что это будет третья по высоте православная церковь мира после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Работы планируется завершить к 2020-ому году.
Комментарии21
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czerni 04 сентября 2018 | 20:06
Вот так новость, вот так штука:
Вырастает под Москвой
Наша главная Вампука!
Дядя Вова, ер с тобой!
master_superanalitik 04 сентября 2018 | 20:19
В Подмосковье построят главный храм вооруженных сил России
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Я категорически против! Такой храм разумеется нужен, но только вначале в Польше, где ляхи снесли храм Александра Невского. Мы должны потребовать от ляхов восстановить храм и только потом строить в Подмосковье.
danko1 04 сентября 2018 | 20:53
Православный идиотизм в МО.
Поскольку поблизости нет населенных пунктов, то храм без прихожан будет.
А в промежутках между взятием игрушечного Рейхстага может кто-нибудь и забредет за игрушечным отпущением грехов, отдавая попу-гэбэшнику честь.
Да и взносы на строительство этого храма сомнительные, когда у 3-х странная сумма пожертвования составила 12614 руб.
ugiazov 04 сентября 2018 | 20:55
master_superanalitik: Дык в Польшу с плакатом. Там за одиночный пикет не винтят.
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 20:55
ugiazov: Почему только церковь? А не Мечеть, синагогу , в конце концов, дацан?
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 20:58
Спрашивается , на какие шиши? И какое отношение этот храм будет иметь к боеготовности армии и флота?
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 20:07
Ну тогда по православному обычаю, суббота - для молитвы в церкви.
Автоматы можно на входе не сдавать.
Даешь Гундяева в каждую роту!
vladimir1967 04 сентября 2018 | 20:09
С главной ракетой армии, главным танком , самолетом ничего не вышло, поэтому будет главный храм, где будут объяснять что во всем виноваты Штаты.
hastings 04 сентября 2018 | 20:13
Большой армии - большой храм! С причастия и рождественской купели наши бойцы будут уходить на фронт!
ugiazov 04 сентября 2018 | 20:52
hastings: Вы так до большого надгробия договоритесь.
ugiazov 04 сентября 2018 | 20:52
hastings: Вы так до большого надгробия договоритесь.
ura_123 04 сентября 2018 | 21:02
hastings: На фронт допустим,во Владивосток?
sasass 04 сентября 2018 | 20:20
Зачем интересно строят ,для Бога войны Марса , что ли...
ikra 04 сентября 2018 | 20:22
же ман фу, хоть мост на наш север
vladimirbelarus 04 сентября 2018 | 20:26
Под Москвой уже построили храм для ватников - фанерный Райхстаг. Там они будут молиться на своего кумира чаще, чем в палёной церквушке.
polikarpich 04 сентября 2018 | 20:26
Ну вот, у попья дополнительные рабочие места появятся!
pantera_1 04 сентября 2018 | 20:33
Главный храм вооруженных сил России...
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Господи, ты шутник. Какому идиоту мысль сию вложил? Оне ж опять: не молиться о грехах своих, а переплюнуть, мдаа.
Народ нищает, храмы строятся.
brandfa 04 сентября 2018 | 20:37
В Подмосковье построят главный храм вооруженных сил России
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Следующим шагом будет открытие главной воинской части РПЦ.
ihor_syvoryj 04 сентября 2018 | 20:38
И не забудьте конвейер для гробов - отпевать "защитников" поточным методом.
spbdweller 04 сентября 2018 | 20:44
Арматы на вооружение не поступят. Слишком сложны в производстве - не тянем, а вот храмы, эт да, эт в любом количестве.
ugiazov 04 сентября 2018 | 20:57
Милитаризм во Христе.