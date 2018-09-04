В Подмосковье построят главный храм вооруженных сил России

Он разместится в парке «Патриот», — рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Высота храма составит 95 метров. Общая площадь церкви будет 11 тысяч квадратных метров. Планируется, что это будет третья по высоте православная церковь мира после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. Работы планируется завершить к 2020-ому году.