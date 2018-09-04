Канцлер Австрии и глава совета Евросоюза Себастьян Курц осудил российскую «агрессию» на востоке Украины
С таким заявлением он выступил во время визита в Киев. Курц призвал Москву вернуться за стол переговоров в рамках «нормандского формата». В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил о мощной поддержке Киева со стороны Австрии.
Он также сказал, что ни чемпионат мира по футболу, ни свадьбы с казаками не могут остановить агрессивные устремления Москвы, — передает «Радио Свобода». В августе президент Владимир Путин побывал на свадьбе главы австрийского МИДа. С собой российский лидер брал Кубанский казачий хор.
Комментарии20
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piterjanis 04 сентября 2018 | 20:09
даже жалко Украинцев,раз у них такой лидер-дегенерат
mavviomi 04 сентября 2018 | 20:14
piterjanis: жалко россиян, т.к большинство из них такие же уммственно больные и пароноидальные люди как и их лидер. Они заслужили друг друга.
minerr 04 сентября 2018 | 20:21
mavviomi: Ну вот ещё один ариец выискался, назвавший россиян неполноценной нацией. Не, нет на Украине нацистов.
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 20:23
Б/украиной, увы, нынче правят нетрезвые, безмозглые и алчные политиканы, чего стоит один Пэдро-алкаш.
Какой электорат - такой и вождь, факт известный и для б/украины весьма печальный.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 20:27
Канцлер Австрии и глава совета Евросоюза Себастьян Курц осудил российскую «агрессию» на востоке Украины...
...и похвалил украинский геноцид против русскоязычного населения восточной Украины?
polikarpich 04 сентября 2018 | 20:40
patrikk_1: А примеры этого многаждыпомянуемого "геноцида" когда-нибудь кто-нибудь приведёт?
ura_123 04 сентября 2018 | 20:16
piterjanis: Тебе себя бы пожалеть,с вашим лидером-вором
polikarpich 04 сентября 2018 | 20:37
piterjanis: Ну, до россиянского ему всё-таки очень далеко в этом смысле!
spbdweller 04 сентября 2018 | 20:49
piterjanis: даже жалко Украинцев,раз у них такой лидер-дегенерат
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У нас хуже, у нас народ - дегенерат.
ura_123 04 сентября 2018 | 20:58
spbdweller: Во всяком случае большая его часть)))
solonko 04 сентября 2018 | 20:14
Кавычки в заголовке лишние.
minerr 04 сентября 2018 | 20:23
solonko: Он наверное это имел виду "РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ ЛИДЕРОМ ИНВЕСТИЦИЙ В УКРАИНУ В 2018 Году"
Вот такая вот "агрессия". Так что кавычки к месту.
mavviomi 04 сентября 2018 | 20:37
minerr: ты это расскажи таким же гопникам как ты. Они поверят.
minerr 04 сентября 2018 | 21:06
mavviomi: Это новость с твоего свидомого телеканала ТСН. Клоун, ты уже и своим СМИ не веришь?
sagen 04 сентября 2018 | 20:51
solonko: Это такой полупердончик в сторону власти. Ну типа вы понимаете, что мы не против вас, работа у нас такая, как у плечевых....
ura_123 04 сентября 2018 | 20:14
Свадьбы с казаками)))) Все мягко говоря,удивились...
srk2658lu 04 сентября 2018 | 20:30
Состояние войны - главная расейская скрепа.
Народ и партия - едины....
polikarpich 04 сентября 2018 | 20:34
srk2658lu: Так фюрерок только за счёт этого и держится. Без этого псевдопатриотического угара всем же ясно станет, что дядя - полный импотент. И политический, в том числе.
orein51 04 сентября 2018 | 20:51
"А эта свадьба-свадьба..." [Магом.]
odiniznas 04 сентября 2018 | 21:15
Он делал все, что мог,
Но танец не помог.