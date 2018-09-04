Канцлер Австрии и глава совета Евросоюза Себастьян Курц осудил российскую «агрессию» на востоке Украины...

С таким заявлением он выступил во время визита в Киев. Курц призвал Москву вернуться за стол переговоров в рамках «нормандского формата». В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко заявил о мощной поддержке Киева со стороны Австрии.

Он также сказал, что ни чемпионат мира по футболу, ни свадьбы с казаками не могут остановить агрессивные устремления Москвы, — передает «Радио Свобода». В августе президент Владимир Путин побывал на свадьбе главы австрийского МИДа. С собой российский лидер брал Кубанский казачий хор.