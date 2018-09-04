Акция памяти жертв «красного террора» пройдет в Петербурге
Акция памяти жертв «красного террора» пройдет в Санкт-Петербурге в среду. Подробности сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член правления петербургского общества «Мемориал» Татьяна Косинова.
Она уточнила, что акция, посвященная столетней годовщине декрета «О красном терроре», начнется в 19.00 у Соловецкого камня на Троицкой площади.
После активисты направятся к Петропавловской крепости — на место расстрела и захоронения людей, которые были казнены в 1917—1921 гг. «Там будут актеры, которые прочтут стихи и тексты исторических документов. Кроме того, состоятся выступления историков, правозащитников и представителей «Мемориала», — рассказала Т.Косинова.
Также участники зажгут свечи и возложат цветы к наружной стене Головкина бастиона.
Мероприятие согласовано с администрацией Петроградского района.
Комментарии1
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unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:52
США поставляют оружие террористам, используя третьи страны, заявил первый секретарь Департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.
«Очевидно, что Соединенные Штаты и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, как, например, восточноевропейские страны, Украину, балканские страны, чтобы подпитывать оружием „Фронт ан-Нусру“* и ИГИЛ*», — сказал он на конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».
Дамаск не раз обвинял Вашингтон в поддержке террористов. Так, в МИД страны заявляли, что после освобождения Восточной Гуты от боевиков сирийская армия обнаружила большие запасы оружия, поставленного недавно из западных стран и США. Дамаск призвал Вашингтон «прекратить поддерживать террористов и уважать суверенитет Сирии».
Мемориал не хочет по этому поводу - американского террора, провести поминальные акции? Ведь американцы убили в разы больше чем все страны в мире вместе взятые