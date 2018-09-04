Просверлить дырку в обшивке космического корабля «Союз» мог психически неустойчивый член экипажа МКС
Такую версию выдвинул депутат Госдумы, бывший космонавт Максим Сураев. «Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный», — сказал депутат в интервью агентству РИА Новости. При этом он добавил, что необходимо дождаться окончания расследования. С конца августа на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, обнаружили утечку воздуха. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что это было преднамеренное повреждение обшивки сверлом. Комиссия, которая занимается расследованием инцидента, должна завершить свою работу в середине сентября.
Комментарии15
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magnus_z 04 сентября 2018 | 19:34
Депутат Госдумы? Точно - псих. И подлец, потому что проголосовал за повышение пенсионного возраста
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 19:34
Чудеса да и только! Как такой человек мог попасть на борт корабля?
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 19:43
opiatnovyi63: А чего, они же первые начали стучать в стенку ночью.
В ответку он посверлил немного...
Вроде замолчали соседи...
midnightblues 04 сентября 2018 | 19:51
kir_pich_101: Науро,суко
Оне беспардонныя
permsky_valenok 04 сентября 2018 | 19:37
Так зачем трудиться, дырки сверлить? Нацепить скафандр, и в сторону родной планеты прыгнуть. И не надо говорить, что далеко пешком идти, человек, который фантазирует на манер уважаемого г-на депутата, вполне мог бы решиться на такой забег. Идти-то... как до соседней улицы.
dedmoroz 04 сентября 2018 | 19:38
Ага.Обычное дело. В подводных лодках тоже как домой захотят обшивку сверлят.
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 19:41
Странно, что эти идиоты еще не додумались до того, что это американские астронавты, когда рфские космонавты спали просверлили обшивку специально привезенным очень длинным и твердым сверлом.
shmuel63 04 сентября 2018 | 19:50
seryj_wolk: Это лишь первый шаг марлезонского балета. Потом заявят, что у российских астронавтов психика в норме, у вот у американцев ...
nalix 04 сентября 2018 | 19:42
Мой родственник в 9 лет резал себе пятку-чтобы удрать из спортлагеря! Но ведь это в 9 лет. И никому не создавал угрозы. Но чтобы космонавт-хотел удрать с орбиты и стал сверлить дырки. Они там все изоврались.
kryimzdick 04 сентября 2018 | 19:42
Или неустойчивый Рогозька пропукал дырочку
servelat 04 сентября 2018 | 19:44
Сверла диаметром 2 мм длиннее 5 см не бывает. Обшивка корабля явно толще пяти см и не с мягкого металла
voviliamus 04 сентября 2018 | 19:44
МКС атаковали космические бакланы.
koltak76_ 04 сентября 2018 | 19:52
Одно из двух.
Или кто то из своих "неукрашающий" поступок совершил.
Или Обама из космоса мимо пролетал.
jacknichols 04 сентября 2018 | 19:55
надо ВОХРовцев "сутки-трое" на станцию отправлять.
benin_papa__ 04 сентября 2018 | 19:55
Психические на орбите?!
Воистину, в чумном бараке здоровых нет...