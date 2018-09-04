Просверлить дырку в обшивке космического корабля «Союз» мог психически неустойчивый член экипажа МКС

Такую версию выдвинул депутат Госдумы, бывший космонавт Максим Сураев. «Все мы живые люди, все могут захотеть домой, но этот способ – совсем недостойный», — сказал депутат в интервью агентству РИА Новости. При этом он добавил, что необходимо дождаться окончания расследования. С конца августа на корабле «Союз», пристыкованном к МКС, обнаружили утечку воздуха. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что это было преднамеренное повреждение обшивки сверлом. Комиссия, которая занимается расследованием инцидента, должна завершить свою работу в середине сентября.