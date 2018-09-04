Рыночная стоимость компании Amazon достигла триллиона долларов
Об этом сообщает телеканал CNBC. Amazon стала второй компанией в истории после Apple, которая достигла этой отметки.
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Об этом сообщает телеканал CNBC. Amazon стала второй компанией в истории после Apple, которая достигла этой отметки.
Комментарии3
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protoukrop 04 сентября 2018 | 19:38
Одна неосязаемая виртуальная интернет-компания стоит больше, чем вся Украина вместе взятая )
kir_pich_101 04 сентября 2018 | 19:41
protoukrop: Что-то интеллектуальное всегда стоит в нормальном государстве дорого. Мы же можем и далее копать корешки и собирать ягоды.
compare 04 сентября 2018 | 19:48
protoukrop: а сравнить с валовым продуктом "другой" страны,писюлька сжимается?