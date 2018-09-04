Группа депутатов Верховной Рады предложила выдвинуть режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира
Зарегистрирован проект соответствующего постановления. Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сегодня 114-ый день его голодовки.
Комментарии7
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patrikk_1 04 сентября 2018 | 19:38
Группа депутатов Верховной Рады предложила выдвинуть режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира...
Вот это правильное решение, только почему одного Олега Сенцова, выдвигать нужно всю Украину и всех украинцев.
ttyug 04 сентября 2018 | 19:54
Сенцов- Каплан похоже не гомо сапиенс. Вечный Жид скорее всего....
piterjanis 04 сентября 2018 | 19:39
героя ему ещё дайте и пост в раде
evgeny_biolog 04 сентября 2018 | 19:43
А прислать ему чистые носки и сигареты никто не хочет?
piterjanis 04 сентября 2018 | 19:46
evgeny_biolog: курить на пустой желудок вредно.
xoxlodupa 04 сентября 2018 | 19:45
Вот это правильно ! А деньги перечислить в колонию где сидит этот персонаж ,на первые десять лет голодовки хватит ,ну а потом он снимет блокбастер и окупит уже вторую половину срока !)
unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:50
Как сообщил УНИАН, Сенцов за 107 дней голодовки похудел до 72 (семидесяти двух) килограмм! Если бы он был спортсменом, был бы в одной весовой категории с Флойдом Мэйвэзером и Конаном Макгрегором!