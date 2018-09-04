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19:31, 04 сентября 2018

Группа депутатов Верховной Рады предложила выдвинуть режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Зарегистрирован проект соответствующего постановления. Олег Сенцов отбывает наказание в российской колонии по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сегодня 114-ый день его голодовки.

Комментарии

7

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patrikk_1 04 сентября 2018 | 19:38

Группа депутатов Верховной Рады предложила выдвинуть режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира...

Вот это правильное решение, только почему одного Олега Сенцова, выдвигать нужно всю Украину и всех украинцев.

ttyug 04 сентября 2018 | 19:54

Сенцов- Каплан похоже не гомо сапиенс. Вечный Жид скорее всего....

piterjanis 04 сентября 2018 | 19:39

героя ему ещё дайте и пост в раде

evgeny_biolog 04 сентября 2018 | 19:43

А прислать ему чистые носки и сигареты никто не хочет?

piterjanis 04 сентября 2018 | 19:46

evgeny_biolog: курить на пустой желудок вредно.

xoxlodupa 04 сентября 2018 | 19:45

Вот это правильно ! А деньги перечислить в колонию где сидит этот персонаж ,на первые десять лет голодовки хватит ,ну а потом он снимет блокбастер и окупит уже вторую половину срока !)

unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:50

Как сообщил УНИАН, Сенцов за 107 дней голодовки похудел до 72 (семидесяти двух) килограмм! Если бы он был спортсменом, был бы в одной весовой категории с Флойдом Мэйвэзером и Конаном Макгрегором!

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