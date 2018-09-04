Суд в Москве арестовал Романа Грибанова, задержанного по делу братьев Магомедовых

Бывшего начальника департамента экономической безопасности «Объединенной зерновой компании» подозревают в особо крупном мошенничестве и участии в преступном сообществе, — сообщает агентство Интерфакс. Сами миллиардеры Зиявудин и Магомед Магомедовы также находятся под арестом. Их обвиняют в хищении двух с половиной миллиардов рублей.