Дачники просят поддержки у журналистов
У тех, кто живёт рядом с Константиновским дворцом в Стрельне могут отобрать землю. Это официальная резиденция президента и власти утверждают, что дачи там находятся незаконно.
Пожилые люди на собрании огородников написали письмо Владимиру Путину. В обращении просьба хотя бы на год оставить садоводов на своих местах. Среди них пенсионеры и блокадники. По их словам, для многих эта земля — чуть ли не смысл жизни. На это место они пришли в 84-м году, когда предприятия, на которых работали люди, выдали им землю под хозяйство. За годы владения, люди превратили болото в добротные огороды, вложив в них не только силы, но и деньги. Проблемы начались еще в 2006-м, когда Константиновский дворец восстановили и сделали из него Дворец конгрессов. Тогда люди пробовали судиться за свои права, но проиграли.
При этом огороды, на тот момент, решили не трогать. Всё изменилось этой весной. В марте неизвестные пришли и сообщили, что к первому октября нужно освободить участки, иначе постройки снесут. Также выяснилось, что в том самом 2006-м землю передали во владение Управления делами президента. На запросы журналистов «Новой газеты» в ведомстве подтвердили, что в ближайшее время на территории огородов начнутся работы по очистке и благоустройству. Далее на этом месте должна появиться так называемая рекреационная зона. Что именно она будет из себя представлять — не уточняется.
Огороды надо защищать, так как есть опасения, что эту землю позже могут отдать под застройку коттеджами, считает председатель петербургского отделения Профсоюзов садоводов России Александр Ханенко.
Добавлю, что весной огородников приравняли к захватчикам земель. Росреестр даже направил документы об этом следователям. Но дело так и не возбудили.
Комментарии7
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blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 19:18
Да кому они нужны эти замшелые огородики. Сносить все и благоустраивать срочно.
elzbeta 04 сентября 2018 | 19:19
Ну и ну. Уже и до блокадников добрались... Этих людей мало жизнь била. Нужно еще добавить. Просто песня!
nehoroshiy 04 сентября 2018 | 19:20
Надо империю расширять- земли не хватает.
byaka50 04 сентября 2018 | 19:26
Закон о т.н. дачной амнистии закрепляет земли дачников, полученные до нового Земельного Кодекса в собственность.
unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:27
И снова выйковый сливной бочек новая газета... когда же её уже закроют. тошнит читать её вбросы
lager23 04 сентября 2018 | 19:34
Пусть знают чья это страна.....
timwlad90 04 сентября 2018 | 19:36
Дачники просят поддержки у журналистов
У тех, кто живёт рядом с Константиновским дворцом в Стрельне могут отобрать землю. Это официальная резиденция президента и власти утверждают, что дачи там находятся незаконно.
Пожилые люди на собрании огородников написали письмо Владимиру Путину. В обращении просьба хотя бы на год оставить садоводов на своих местах. Среди них пенсионеры и блокадники. По их словам, для многих эта земля — чуть ли не смысл жизни. На это место они пришли в 84-м году, когда предприятия, на которых работали люди, выдали им землю...
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Мдааа,выдали землю в 1984 году...
Ну так господа,а чё не озаботились приватизировать или там написано только на правах арендатора и при надобности обязаны покинуть участки.
Потому и статья само захвата всплыла.
Так что господа,арендовано не значит своё,а если приватизировано ,то в целях государственной безопасности получат компенсации или участок в другом месте.
Для этого и создали государство чтобы подчинятся законам государства и получать компенсации за причинённый ущерб со стороны государства.