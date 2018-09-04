Владелец клуба «Хромая лошадь», где погибли 156 человек, вышел на свободу
Об этом говорится на сайте суда. Анатолий Зак был освобожден после того, как ему пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в изоляторе к полутора дням в колонии. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в 2009-ом году. Анатолий Зак в 2013-ом был приговорен почти к десяти годам лишения свободы. Теперь, по данным агентства URA.Ru, он собирается вернуться в бизнес.
Комментарии1
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permsky_valenok 04 сентября 2018 | 19:19
Это кому-то интересно? Ну, может быть, кроме родственников погибших, и тех, кто там покалечился, но выжил?