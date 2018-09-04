Владелец клуба «Хромая лошадь», где погибли 156 человек, вышел на свободу

Об этом говорится на сайте суда. Анатолий Зак был освобожден после того, как ему пересчитали срок по новому закону, который приравнивает день в изоляторе к полутора дням в колонии. Пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» произошел в 2009-ом году. Анатолий Зак в 2013-ом был приговорен почти к десяти годам лишения свободы. Теперь, по данным агентства URA.Ru, он собирается вернуться в бизнес.