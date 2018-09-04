Комиссия Совфеда по защите суверенитета России будет отслеживать любые попытки вмешательства в выборы девятого сентября. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Сегодня стало известно, что Центризбирком, Роскомнадзор, ФАС и прокуратура обратились в компанию Гугл, которую предупредили о недопустимости нарушения закона. Как считают в ЦИК, политик Алексей Навальный приобретает у Гугла рекламные инструменты, чтобы разместить на Ютьюбе информацию о политической акции девятого сентября. В единый день голосования сторонники Навального собираются протестовать из-за повышения пенсионного возраста. В большинстве городов власти выступили против.