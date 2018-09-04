Комиссия Совфеда по защите суверенитета России будет отслеживать любые попытки вмешательства в выборы
Комиссия Совфеда по защите суверенитета России будет отслеживать любые попытки вмешательства в выборы девятого сентября. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.
Сегодня стало известно, что Центризбирком, Роскомнадзор, ФАС и прокуратура обратились в компанию Гугл, которую предупредили о недопустимости нарушения закона. Как считают в ЦИК, политик Алексей Навальный приобретает у Гугла рекламные инструменты, чтобы разместить на Ютьюбе информацию о политической акции девятого сентября. В единый день голосования сторонники Навального собираются протестовать из-за повышения пенсионного возраста. В большинстве городов власти выступили против.
Комментарии6
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putin2018 04 сентября 2018 | 19:04
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 19:26
Не допустим иностранного вмешательства в наши выборы!
Дадим крепкого пинка иностранным агентам из России!!
Заблокируем террористические интернет-ресурсы типа телеграм!!!
И воздух - станет чище.
alex55 04 сентября 2018 | 19:11
На воре и шапка горит... Старинная северо-американская пословица...
pavlovsky 04 сентября 2018 | 19:11
На лицо трансформация сознания. Власть уже, абсолютно и искренне, уверовала в то, что любая попытка, кого либо, конкурировать с ней на выборах, является наглым и неприкрытым вмешательством в выборный процесс.
zztop1960 04 сентября 2018 | 19:17
Вмешательство в выборы в РФ ? Это анекдот ? Ну дебилы ! Это кто будет вмешиваться , Вашингтон , НАТО , Киев ? Наверное НАТО поставит на ЛДПР , или КПРФ ?
unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:43
Россия фиксирует попытки вмешательства в выборы со стороны США. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, сообщает ТАСС во вторник, 4 сентября.
"Разумеется", – ответил он на вопрос журналистов, фиксируются ли американские попытки вмешаться в выборы в РФ.
Нестеренко назвал электоральный суверенитет "принципом, который используется всеми цивилизованными государствами".
Дипломат предупредил, что Россия будет информировать США о том, что "действия их информационных средств позволяют говорить о том, что они близки к нарушению российского законодательства".
По словам Нестеренко, американские средства массовой информации "находятся в миллиметре" от нарушения.
Оказывается унылый персонаж с его шутовскими акциями протеста куда -=только потерянные для общества личности приходят, тут не причем.