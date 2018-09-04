Российская авиация, по некоторым данным, возобновила бомбардировку провинции Идлиб

По сведениям правозащитников, жертвами авиаудара стали в том числе дети.

Российские самолеты начали бомбить Идлиб сегодня, после 22-дневной паузы. Об этом изданию DW сказали в сирийской правозащитной организации, базирующейся в Лондоне. Те же сведения приводит и турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. Оно уточняет, что жертвами налета стали 9 человек, в том числе и 5 детей. Еще 20 жителей получили ранения. Авиаудары продолжаются.

Идлиб остается последним крупным районом, подконтрольным вооруженной оппозиции. Сообщения о том, что правительственные войска готовят наступление на территорию, появились в середине августа. США и союзники угрожают нанести удары по силам Башара Асада в случае применения химического оружия. Россия в свою очередь утверждает, что в Идлибе готовится провокация с применением запрещенных веществ, которая должна оправдать атаку западной коалиции.

В Минобороны информацию об ударах российской авиации пока не прокомментировали.