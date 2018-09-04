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19:00, 04 сентября 2018

Российская авиация, по некоторым данным, возобновила бомбардировку провинции Идлиб

По сведениям правозащитников, жертвами авиаудара стали в том числе дети.

Российские самолеты начали бомбить Идлиб сегодня, после 22-дневной паузы. Об этом изданию DW сказали в сирийской правозащитной организации, базирующейся в Лондоне. Те же сведения приводит и турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на местные источники. Оно уточняет, что жертвами налета стали 9 человек, в том числе и 5 детей. Еще 20 жителей получили ранения. Авиаудары продолжаются.

Идлиб остается последним крупным районом, подконтрольным вооруженной оппозиции. Сообщения о том, что правительственные войска готовят наступление на территорию, появились в середине августа. США и союзники угрожают нанести удары по силам Башара Асада в случае применения химического оружия. Россия в свою очередь утверждает, что в Идлибе готовится провокация с применением запрещенных веществ, которая должна оправдать атаку западной коалиции.

В Минобороны информацию об ударах российской авиации пока не прокомментировали.

Комментарии

14

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novichok_ 04 сентября 2018 | 19:05

Бородатые дети с автоматами?

czerni 04 сентября 2018 | 19:39

novichok_: вы уже дедушка? Очень приятно слышать.

agamasat 04 сентября 2018 | 19:06

даю 100% к тому, что россия подготовила провокацию и с химическим оружием. К тому она уже информационно подготовилась, заранее обвинив в том США.

all_seeing74 04 сентября 2018 | 19:09

agamasat: чото опять с окончанием Войны в сирии не сложилось.... детиж еще остались...((((

blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 19:21

Российские ВКО - единственные, кто надёжно защищают планету от американского детища ИГ и прочих бандеровцев.

Так держать!!!

agamasat 04 сентября 2018 | 19:32

blinorozhiy_chmo: ага, если еще и учесть, что ИГ сильно напоминают красные бригады, а также отряды Че Гевара. Все проблемные страны - это те, куда в свое время засунул руки СССР. Везде существовали лагеря подготовки международных террористов, а инструкторами там фигурировали офицеры, ранее обучавшиеся в СССР. Пиши еще, дурашка!

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blahovdav 04 сентября 2018 | 19:55

blinorozhiy_chmo: Российские ВКО - единственные, кто надёжно защищают планету от американского детища ИГ и прочих бандеровцев. Вонючая путлеровская свинуа за убийство детей??Дпже не сомневался после Чечни....

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alex_d 04 сентября 2018 | 19:09

что-то стесняются эти "правозащитники".
не "в том числе дети", а только и исключительно дети. вообще, единственная цель кровавого террана в сирии - выгнать миролюбивых и детолюбивых исламистов - и убить как можно больше детей.

opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 19:17

alex_d: Можно подумать, что сам Мясник Асад и его многочисленная родня не исламисты!

liquidsky__ 04 сентября 2018 | 19:30

opiatnovyi63: Асад как раз абсолютно светский человек, как и его жена.

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unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:14

Об этом изданию DW сказали в сирийской правозащитной организации, базирующейся в Лондоне... упал под стол от смеха. это все равно что ссылаться на надписи в общественном туалете в далеком провинциальном городке России

jetsam 04 сентября 2018 | 19:25

#ихтамнет #настамнет #вывсеврете #какиевашидоказательства #другимможноанамнельзя #уваснегровлинчуют

враки.
мы уже 33 раза освободили 66 площадей сирии и 65 раз ушли из сирии.
и, вообще, рубь упал, керосин дорог, стерхи не летают, искандеры по пенсии плачут..

timwlad90 04 сентября 2018 | 19:29

Российская авиация, по некоторым данным, возобновила бомбардировку провинции Идлиб
По сведениям правозащитников, жертвами авиаудара стали в том числе дети.
--------
В нацистской Европе тоже были дети,но однако бомбили основательно,особенно англосаксы превратив Дрезден полностью в руины.
Так что когда бросают вызов мировому обществу те кто бросает вызов обязан помнить что он ответственен за гибель всех кто погибнет уничтожая терроризм.
Так что вся ответственность за погибших в Сирии на террористической армии боевиков ИГИЛ.
И к стати всем известно,что все правозащитные организации финансируются радикальными группировками и организованной преступностью именно для того чтобы вести пропагандистскую войну с теми кто посмеет оказать сопротивление терроризму и нацизму.
Все правозащитники это нацисты по своему статусу так как содержатся за счёт истребления других.

czerni 04 сентября 2018 | 19:37

У нас не забалуешь: в кого попало, тот и оппозиция.
И - от винта!

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