Жителя Краснодарского края оштрафовали за плакат «Спасибо Путину за повышение пенсионного возраста и НДС»
Это был одиночный пикет. Валерия Клименченко обязали выплатить 12 тысяч рублей. Его обвинили в нарушении правил организации публичного мероприятия, — сообщает проект ОВД-Инфо. Клименченко рассказал, что буквально в августе получил штраф за другой одиночный пикет – тогда активист вышел с плакатом «Спасибо Путину за убитых российских военнослужащих в Донбассе и в Сирии».
Комментарии18
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ts 04 сентября 2018 | 18:34
А могли и посадить за благодарность...
patrikk_1 04 сентября 2018 | 18:42
Жителя Краснодарского края оштрафовали за плакат «Спасибо Путину за повышение пенсионного возраста и НДС»...
Уверен что это ложь. Оштрафовали наверняка не за плакат, ведь русофобы постоянно говорят полуправду.
dataan 04 сентября 2018 | 18:47
patrikk_1: Да даже если и за плакат, то считаю правильно. Нех тупить этому жителю.
sergeev67 04 сентября 2018 | 18:57
patrikk_1: А за повышение пенсионного возраста и НДС все-таки можно сказать спасибо Путину?
polikarpich 04 сентября 2018 | 18:59
patrikk_1: Ну, так поведай всю правду, правдоруб-стахановец!
aleks50 Алексей Клубников 04 сентября 2018 | 18:35
То есть судья плевала на Вову за его такие гениальные решения и полицаи , задержавшие мужчину готовы Вову за НДС порвать в клочья.
ura_123 04 сентября 2018 | 18:40
И в чём именно заключалось нарушение,в фамилии Путин на плакате?
pionerka Зинаида Сацкая 04 сентября 2018 | 18:45
Если мужик неастойчивый, то несколько тысяч евро от СПЧ получит. Так что будет на что полиционерам проставиться))
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 18:47
А Ельцину никто не хочет сказать спасибо за то, что при нём продолжительность жизни снижалась, поэтому необходимость повышать пенсионный возраст (что безусловно не есть хорошо) как-то не возникала?
sergeev67 04 сентября 2018 | 19:00
fresh_breeze: Скажи. Какие проблемы? Выйди с плакатом. Может, даже медаль дадут.
nehoroshiy 04 сентября 2018 | 19:01
fresh_breeze: Это они при нас а не мы при них.
polikarpich 04 сентября 2018 | 19:02
fresh_breeze: А как круто на неокрепшие мОзги воздействует наивная и дрянная путинская чушь, произнесённая с экрана!
Ведь элементарная брехня, а такой результат!
Ты ещё ВОВ забыл упомянуть.
consts 04 сентября 2018 | 19:02
Протестовать нельзя, благодарить нельзя... А что можно?
equus 04 сентября 2018 | 19:08
consts:
Можно всё, что велено свыше.
Ещё в школе усвоил такой порядок нашей общественной жизни...
sadda 04 сентября 2018 | 19:04
Полицейское государство имени Путина.
polikarpich 04 сентября 2018 | 19:06
Неясно вот мне, "Путин"- это неприличное и ругательное слово или, наоборот, слишком святое, чтобы его просто так писать и произносить? Так может, его заменять каким-нибудь "тетраграмматоном", как это делали с Божьим именем?
wasielna 04 сентября 2018 | 19:19
То есть судьи не верят, что президента можно одобрять???
perestarok 04 сентября 2018 | 19:36
"Жителя Краснодарского края оштрафовали за плакат «Спасибо Путину за повышение пенсионного возраста и НДС»"
Скоро будут выходить 80 летние с плакатом: "Спасибо тов. Путину за наше счастливое детство".