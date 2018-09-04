Жителя Краснодарского края оштрафовали за плакат «Спасибо Путину за повышение пенсионного возраста и НДС»...

Это был одиночный пикет. Валерия Клименченко обязали выплатить 12 тысяч рублей. Его обвинили в нарушении правил организации публичного мероприятия, — сообщает проект ОВД-Инфо. Клименченко рассказал, что буквально в августе получил штраф за другой одиночный пикет – тогда активист вышел с плакатом «Спасибо Путину за убитых российских военнослужащих в Донбассе и в Сирии».