Приставы занялись взысканием с Алексея Улюкаева ста тридцати миллионов рублей штрафа

Об этом сообщает агентство Интерфакс. В службе судебных приставов уточнили, что получен исполнительный лист. В конце прошлого года бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу по делу о вымогательстве взятки у главы Роснефти. На днях правозащитники рассказали, что Улюкаева госпитализировали в колонии. Причина неизвестна.