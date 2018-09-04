Приставы занялись взысканием с Алексея Улюкаева ста тридцати миллионов рублей штрафа
Об этом сообщает агентство Интерфакс. В службе судебных приставов уточнили, что получен исполнительный лист. В конце прошлого года бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафу по делу о вымогательстве взятки у главы Роснефти. На днях правозащитники рассказали, что Улюкаева госпитализировали в колонии. Причина неизвестна.
Комментарии2
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student_ru_ru 04 сентября 2018 | 18:51
И никто не задаётся вопросом - а откуда у него могут быть деньги на такой штраф? Все знают, что они у него есть, у скромного пашущего чиновника. Будни Алисы в Стране Чудес.
cromwel 04 сентября 2018 | 19:09
С зарплаты библиотекаря на зоне отстегиваить будет