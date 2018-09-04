С бывшего президента Армении Роберта Кочаряна взяли подписку о невыезде
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на следователей. Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя. Защита экс-президента намерена обжаловать меру пресечения.
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на следователей. Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя. Защита экс-президента намерена обжаловать меру пресечения.
Комментарии6
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putin2018 04 сентября 2018 | 18:32
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
patrikk_1 04 сентября 2018 | 18:39
Кочаряна обвиняют в свержении конституционного строя...
А сам Нинель Пашинян чем лучше, разве не сверг всенародно избранного президента силовым антиконституционным способом?
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 19:19
patrikk_1: Кочерян ещё не объявился у кума в Ростове-на -Дону?
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 18:50
И это несмотря на поздравление Путина, которая должна была служить индульгенцией! Отношения рфии и Армении ухудшаются.
nata_roo 04 сентября 2018 | 18:59
Придет к власти Навальный и будет также брать подписку о невыезде с Путина!
Слава НАВАЛЬНОМУ! 2018! ТАК победим!
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 19:21
nata_roo: Никаких писек,пусек и подписок , прямиком на нары!