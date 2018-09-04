Российские ВКС по данным правозащитников нанесли новые удары по провинции Идлиб в Сирии
По данным турецкого агентства Анадолу, погибли 9 человек, в том числе пятеро детей. Агентство также сообщает, что авиаудары продолжаются. По сведениям сирийского наблюдательного совета по правам человека, сегодня было проведено около тридцати бомбардировок. Минобороны России эту информацию не комментирует. Ранее президент США Дональд Трамп предостерег власти Сирии, России и Ирана от, как он выразился, безрассудной атаки в провинции Идлиб.
Комментарии41
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lager23 04 сентября 2018 | 18:33
Ведь могут когда не надо!
patrikk_1 04 сентября 2018 | 18:36
Российские ВКС по данным правозащитников нанесли новые удары по провинции Идлиб в Сирии...
И что тут такого? Наши поехали в Сирию не хреном груши околачивать, а бить исламских головорезов.
alex55 04 сентября 2018 | 19:03
patrikk_1: pat
Да уж лучше бы хреном груши околачивали, чем детей бомбить...
motooppic 04 сентября 2018 | 18:33
все правильно! Видишь оппозиционера-бандита-террориста, то бей на поражение первым. Тогда будет меньше жертв и крови от них!
vezdehod 04 сентября 2018 | 18:56
Всё встало на свои места...Кто вопил, что через Два дня боевики нанесут химудар - тот не дожидаясь Сам его нанёс.
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:42
vezdehod: Бей первым, Фреди!
askol2016 04 сентября 2018 | 18:36
Путин подтвердил свое звание международного террориста и бандита. Последствия обязательно придут...
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:26
askol2016: Хе-хе.. Не дождетесь.
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 18:37
Поддайте террорюгам жару, давно пора.
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"По данным турецкого агентства Анадолу, погибли 9 человек, в том числе пятеро детей."
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Правозащитники не говорили, вездесущую сирийскую девочку с планшетом случаем не задело?
kryimzdick 04 сентября 2018 | 18:39
fresh_breeze:
Друг Эрдоган Вовчику дело шьет
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:00
kryimzdick: Все нормально, долго мы к ним присматривались и прислушивались. Пусть знают, что у нас есть и свое мнение на любой счет. Эрдога и не пикнет!
estamp 04 сентября 2018 | 18:44
fresh_breeze: вездесущую сирийскую девочку с планшетом случаем не задело?
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Трижды. Два раза убило и один раз ранило
ura_123 04 сентября 2018 | 18:46
fresh_breeze: Не,говорили только про распятого мальчонку,правда планшета не было,а вот трусики были)))
agamasat 04 сентября 2018 | 18:40
Меня поражает то, что такая неустроенная страна, как россия, в которой куча проблем по всем фронтам, лезет в другие регионы мира, чтобы... что?
zztop1960 04 сентября 2018 | 18:57
agamasat: Хотели отвлечь мир от Донбасса , но не получилось. Хотели показать миру Кузькину мать в виде кулака. Получилось с кулаком , он теперь движется вверх и вниз в районе промежности , не как было запланировано
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:05
agamasat: пусть уважают и боятся. Это у них в крови. А к нам скажите никто не подбирается? хе-хе... Исче как и так нагло, словно к себе домой не могут попасть! Е..ные демократы. Япония, Вьетнам, Югославия, Ливия, Ирак, Украина.. и это вам ни очем не говорит?
agamasat 04 сентября 2018 | 19:11
dreamalex2009: к вам никто не подбирается, а надо было бы эту заразу не только купировать, но вырезать к таким то матерям уже давно.
midnightblues 04 сентября 2018 | 19:39
dreamalex2009: К на-это к кому?? Кто вы такие?? Эсли вы себя отождествляете с русскими,то это ошибка,вы-шариковы на теле настоящего русского этноса,который вы уничтожили в течении 20 века. Не все ли вам равно,кто вас трахает,роттенберги или эстонские солдаты??
midnightblues 04 сентября 2018 | 19:33
agamasat: Хотели империи и величия,а получилось дерьмо
Что они не делают-не идут дела...
ura_123 04 сентября 2018 | 18:44
Вот она широко анонсированная провокация американцев!
pobed1telprav 04 сентября 2018 | 18:44
такими темпами сми скоро будут сообщать что ВКС России наносят удары по бандам бандеровцев правого сектора
tunis 04 сентября 2018 | 18:45
Пять погибших детей - в России день счастья.
Русский мир просто уничтожает весь остальной мир, от удовольствия убивать.
А теорию потом песков приделает какую-нибудь, там, с фашизмом боремся, или сирийских бендеровцев по многочисленным просьбам трудящихся Сирии гуманно уничтожаем- это все равно.
Главное, день русского мира удался. Девять трупов. Аттлична. Они все были фашисты.
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:07
tunis: Про Украину не забывайте, там тоже фашисты. Скоро прилетим.
mikr 04 сентября 2018 | 18:45
Как только террористов начинают громить, так сразу появляются их защитники с криками "онижедети".
pavelmistery 04 сентября 2018 | 19:01
mikr: Есть такое понятие "точечные удары", для России они неведомы, они просто накрывают всё бомбами. Поэтому погибают и террористы и простые жители...
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:30
pavelmistery: Откуда ты взялся дурачок?
prade 04 сентября 2018 | 18:45
Войска Путина бомбят Идлиб. Как только жители скроются в подвалах Асад начинает сбрасывать хлор. Вот так и военные преступники действуют в паре.
condor00 04 сентября 2018 | 18:52
На совести каждого жителя планеты...
pravdatut 04 сентября 2018 | 18:52
РФ разрушила жилища в Сири, аналогично Грозному и некоторым сооружениям в Донецке.
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 18:55
Вперед Россия! Слава Путину! Трамп предостерег и пусть поймет, что Россия не из трусливых.
zolingen 04 сентября 2018 | 19:30
Втянет - таки наш неизбираемый страну в кровавую бойню. А там уже никто ни про какое воровство,пенсии и коррупцию и не вспомнит, не до того будет.
polikarpich 04 сентября 2018 | 19:35
zolingen: Так он к этому и стремится. Это для него единственный шанс удержаться на плаву до последнего.
"Кому война, а кому мать родна."
snikkersnepper 04 сентября 2018 | 18:58
Про авиаудары в Идлибе стало извесно еще вчера вечером. Как уже не однажды предупреждалось, пошла подготовка к освобождению провинции (7го числа встреча Россия-Иран-Турция, после которой можно ждать начала операции). Эхонько терпеливо ждало, пока не появилась возможность сделать очередную боевую стойку и среагировать в этой связи на сообщение о погибших детях. Со ссылкой на известную помойку Сирийский наблюдательный совет по правам человека (когда до вас наконец дойдет, что все организации вроде "Сирийских обсерваторий" и "наблюдательных советов" к Сирии имеют отношение меньше нулевого). Теперь, естественно, нас ждет продолжение этой истерики про разбомбленных детей. Как это было в Алеппо, Гуте, Дераа. С тем же самым предсказуемым итогам - как только сами жители этих мест начинают давать интервью глобальным СМИ, их моментально все забывают.
Разумеется - это дети чуть ли не в ежедневном режиме запускают дроны-бомбардировщики по Хмейиму, это дети выходят на демонстрации с черными флагами, это дети возводят в Идлибе виселицы, чтобы вешать собственных соседей, настаивающих на перемирии (медицинский факт - как всегда могу фотки показать). Это все они -дети, несчастные дети разбомбленные кровавым режимом. Никакой Нусры, никакой Аль-Каиды - ничего этого нет. Одни сплошные дети...
polikarpich 04 сентября 2018 | 19:17
snikkersnepper: А теперь поведай, какое тебе вообще дело до Аль-Каиды, Идлибских виселиц, Алеппо и всего остального прочего?
lager23 04 сентября 2018 | 19:20
snikkersnepper: не надо так нервничать, дружище, до пенсии не доживёте!
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:34
snikkersnepper: Нусра. Слово то какое вонючее.
neon999 04 сентября 2018 | 19:00
Вот они, наши пенсии. И главное, хоть бы пару слов - на хрена это очередное бомбометание ?
Опять нефть у кого-то отбивают, или простой бесхитростный геноцид ?
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:37
neon999: Нам привычно подтягивать пояса. С горбачевских времен тренируют нас жить. А наши начальнички и им жупу лижущие, себе дворцы строят и денежки бюджетные оттягивают в свои карманы. Вот кого бы еще побомбить!
unprejudiced 04 сентября 2018 | 19:02
Идлиб последний оплот террористов. Очевидно что её будут теперь зачищать до полного освобождения Сирии от прозападных боевиков, как ты те не пытались им помогать
dreamalex2009 04 сентября 2018 | 19:23
Жалостливые и обвиняющие свою Родину, вы вспомните Ракку, что там натворили американцы. И там были женщины и дети. Они ее сравняли с землей. И совесть у них не дрогнула. Вы что хотите? Что бы мы прислушивались к советам и мнениям настоящих головорезов и пустобрехов? Дудки! Все вы, так сказать "справедливые" оппозиционеры, спите и видите себя фараонами на престоле. Вы никогда не сделаете страну счастливой. Вы способны только на кляузы. А по сути, вы все-безмозглые животинки. В конце концов, Россия не должна ассоциироваться с затюканным индюком, у нее есть и свои национальные интересы. И прислушиваться к чьим то наставлениям и угрозам, сильному не понятно.
polikarpich 04 сентября 2018 | 19:30
dreamalex2009: Я не Родину обвиняю, допустим, а Уродину.
Надеюсь всё понятно, разъяснений, конкретизации и персонификации не требуется?
Так вот, Уродина действительно никогда не сделает страну счастливой, что и доказывает с успехом каждый новый Божий день. Потому что преследует эта Уродина чисто свои интересы.