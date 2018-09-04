Сотрудники музея Кремля недовольны поведением туристов из Китая

Как пишет МК, музейные сотрудники обнаружили, что туристы нередко справляют нужду в непосредственной близости от памятников.

Случаев, когда китайские туристы не добирались до туалетов и справляли нужду рядом с памятниками, не так уж и мало, утверждает МК. Это, например, пожилой мужчина, который сделал это прямо перед Царскими вратами Благовещенского собора Московского Кремля. Или ребенок – перед фреской Святой Троицы. Музейщики считают, что в этом вина гидов-переводчиков – те не объясняют должным образом своим подопечным правила поведения в музейном пространстве. Хотя официального комментария от музеев нет, МК ссылается на гневное письмо, которое получили турфирмы. В свою очередь, гиды объясняют, что причины несколько другие.

Во-первых, в последнее время все чаще в Россию приезжают пожилые туристы из Китая, которым, в силу физиологических причин, труднее справиться с этой проблемой. Во-вторых, они жалуются на нехватку общественных туалетов в центре Москвы, а тем более рядом с Кремлем и внутри кремлевских стен. Многие даже отказываются от походов в Кремль и на Красную площадь – туалетов поблизости немного, и для их посещения приходится либо серьезно отклоняться от маршрута, либо ждать по тридцать минут в очереди.

Наконец, еще одна проблема – это делегации, сопровождаемые китайским гидом. В Китае, как правило, люди не приучены терпеть, а справить нужду на улице – не такое неприличное действие, как в Европе. И если гид-россиянин сделает замечание туристу и предупредит его о недопустимости такого поведения, то гид-китаец даже не обратит внимания на то, что его соотечественник справляет нужду в людном месте.

По данным Ростуризма, Россию в прошлом году посетили около полутор миллионов туристов из Китая.