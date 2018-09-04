Сотрудники музея Кремля недовольны поведением туристов из Китая
Как пишет МК, музейные сотрудники обнаружили, что туристы нередко справляют нужду в непосредственной близости от памятников.
Случаев, когда китайские туристы не добирались до туалетов и справляли нужду рядом с памятниками, не так уж и мало, утверждает МК. Это, например, пожилой мужчина, который сделал это прямо перед Царскими вратами Благовещенского собора Московского Кремля. Или ребенок – перед фреской Святой Троицы. Музейщики считают, что в этом вина гидов-переводчиков – те не объясняют должным образом своим подопечным правила поведения в музейном пространстве. Хотя официального комментария от музеев нет, МК ссылается на гневное письмо, которое получили турфирмы. В свою очередь, гиды объясняют, что причины несколько другие.
Во-первых, в последнее время все чаще в Россию приезжают пожилые туристы из Китая, которым, в силу физиологических причин, труднее справиться с этой проблемой. Во-вторых, они жалуются на нехватку общественных туалетов в центре Москвы, а тем более рядом с Кремлем и внутри кремлевских стен. Многие даже отказываются от походов в Кремль и на Красную площадь – туалетов поблизости немного, и для их посещения приходится либо серьезно отклоняться от маршрута, либо ждать по тридцать минут в очереди.
Наконец, еще одна проблема – это делегации, сопровождаемые китайским гидом. В Китае, как правило, люди не приучены терпеть, а справить нужду на улице – не такое неприличное действие, как в Европе. И если гид-россиянин сделает замечание туристу и предупредит его о недопустимости такого поведения, то гид-китаец даже не обратит внимания на то, что его соотечественник справляет нужду в людном месте.
По данным Ростуризма, Россию в прошлом году посетили около полутор миллионов туристов из Китая.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
semia 04 сентября 2018 | 18:40
Это только подтверждает факт,что китайцам на Россию нас рать.!
askol2016 04 сентября 2018 | 18:41
Сибирь китаесы уже засрали, теперь и столицы наши зассут
democ 04 сентября 2018 | 18:54
А может это указывает на степень уважения к России, к её гражданам?
zkotor 04 сентября 2018 | 19:01
По заслугам и елей
forward 04 сентября 2018 | 19:08
Вспоминаю СССР, дворы рядом с пивбарами...