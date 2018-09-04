Туроператоры Натали-Турс объявили о прекращении деятельности с сегодняшнего дня в связи с исключением из федерального реестра туроператоров. Своим клиентам компания рекомендует обращаться за выплатами в Ингосстрах.

Натали-Турс одна из старейших туристических компаний России. Она работала на рынке 26 лет. Компания аннулировала около 12 тысяч туров, пострадало почти 30 тысяч туристов.



Люди, которым не было оказано услуг со стороны туроператора «Натали Турс» могут столкнуться с проблемами при получении компенсации. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Тюрина добавила, что у этой фирма финансовый гарантий на 50 миллионов рублей, то есть по каждому туру возврат составит всего 5-6 тысяч рублей.