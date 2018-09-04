Военно-морской флот Франции может вмешаться в конфликт между французскими и английскими рыбаками
Об этом объявило министерство сельского хозяйства после того, как противостояние уже обернулось столкновений судов водах Ла-Манша.
Париж рассчитывает на помощь военных для прекращения рыбацкого конфликта, который во Франции прозвали «войной за ракушки Святого Жака». Как сообщил министр сельского хозяйства Стефан Травер, военно-морской флот готов вмешаться в стычки между рыбацкими судами, если возникнет угроза обострения ситуации. FranceInfo подчеркивает, что Травер – выходец из Нормандии, то есть земляк большинства рыбаков, которые участвуют в противостоянии с британцами. Решить проблему, по мнению Травера, можно лишь посредством соглашения об использовании морских ресурсов. Французские рыбаки недовольны тем, что иностранцы собирают гребешков круглый год, разоряя экосистему и разрушая популяцию морских животных.
Самим же французам законы запрещают заниматься этим промыслом с осени до весны. Ситуация обострилась 27 августа, когда нормандские рыбаки заметили в паре десятков километров от берега британские суда. Устная перепалка и взаимные оскорбления переросли в более серьёзное противостояние. Рыбаки забрасывали друг друга камнями и арматурой, в конце концов кто-то пошёл на таран. По меньшей мере, три судна получили повреждения. Британские суда после столкновений покинули бухту Сены, флот Соединённого королевства отказался вмешиваться в ситуацию, сославшись на то, что конфликт произошёл в международных водах.
В министерстве сельского хозяйства Франции призывают ЕС договориться о календаре рыбной ловли и о сохранении морских ресурсов до выхода Великобритании из состава союза. Обострение рыбацкого конфликта связывают с приближением даты брексита.
Комментарии5
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 04 сентября 2018 | 18:28
Морской бой в Ла-Манше, вместо гей-парада?
Круто будет!
dataan 04 сентября 2018 | 18:52
Прикольно если натовские перехерачат друг друга из-за скумбрии. :))))))))))))
fresh_breeze 04 сентября 2018 | 18:29
Hundred Years' War ( They Come Back).
perestarok 04 сентября 2018 | 18:32
fresh_breeze: "Hundred Years' War ( They Come Back)."
Да, это будет 101-й год. Им не привыкать проявлять дружбу народов.
estamp 04 сентября 2018 | 18:40
Я так понимаю, это Россия виновата. Она сеет раздоры в дружной семье европейских народов посредством Фейсбука и Одноклассников.