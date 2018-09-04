Военно-морской флот Франции может вмешаться в конфликт между французскими и английскими рыбаками

Об этом объявило министерство сельского хозяйства после того, как противостояние уже обернулось столкновений судов водах Ла-Манша.

Париж рассчитывает на помощь военных для прекращения рыбацкого конфликта, который во Франции прозвали «войной за ракушки Святого Жака». Как сообщил министр сельского хозяйства Стефан Травер, военно-морской флот готов вмешаться в стычки между рыбацкими судами, если возникнет угроза обострения ситуации. FranceInfo подчеркивает, что Травер – выходец из Нормандии, то есть земляк большинства рыбаков, которые участвуют в противостоянии с британцами. Решить проблему, по мнению Травера, можно лишь посредством соглашения об использовании морских ресурсов. Французские рыбаки недовольны тем, что иностранцы собирают гребешков круглый год, разоряя экосистему и разрушая популяцию морских животных.

Самим же французам законы запрещают заниматься этим промыслом с осени до весны. Ситуация обострилась 27 августа, когда нормандские рыбаки заметили в паре десятков километров от берега британские суда. Устная перепалка и взаимные оскорбления переросли в более серьёзное противостояние. Рыбаки забрасывали друг друга камнями и арматурой, в конце концов кто-то пошёл на таран. По меньшей мере, три судна получили повреждения. Британские суда после столкновений покинули бухту Сены, флот Соединённого королевства отказался вмешиваться в ситуацию, сославшись на то, что конфликт произошёл в международных водах.

В министерстве сельского хозяйства Франции призывают ЕС договориться о календаре рыбной ловли и о сохранении морских ресурсов до выхода Великобритании из состава союза. Обострение рыбацкого конфликта связывают с приближением даты брексита.