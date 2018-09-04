Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался в неуплате налогов в Испании на сумму более трех миллионов евро

Тренер скрывал свои доходы от властей в 2011-2012 годах, когда работал в мадридском «Реале», сообщает издание Эль Мундо со ссылкой на информированные источники.

Моуринью заключил сделку со следствием – он, скорее всего, получит год условно.

В июне этого года двухлетний условный срок за неуплату налогов в Испании получил Криштиану Роналду. Футболисту пришлось выплатить крупный штраф. Ранее по аналогичным обвинениям к 21 месяца условно был приговорен нападающий «Барселоны» Лионель Месси.