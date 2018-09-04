Российское антидопинговое агентство скорее всего не будет восстановлено в правах

Такой прогноз сделал глава наблюдательного совета организации Юрий Ганус. Тем не менее, есть и положительные подвижки во взаимоотношениях с ВАДА.

Ганус считает, что российская сторона никак не отвечает на требования международных организаций, не стремится отстоять свою позицию, чем создает пустоту, которая заполняется негативом. Он говорит о том, что на заседание исполкома ВАДА придеться выходит с минусом, поскольку не пройден первый этап – консультаций с комитетом по соответствию кодексу организации. Тем не менее, есть в работе РУСАДА и положительные моменты.

В предыдущие годы до реорганизации работники агентства не внесли в международную базу АДАМС данные 100 тысяч протоколов отборов проб, что постепенно и делается сейчас. Это может помочь оправдать многих российских спортсменов, которых подозревают в нарушении анти-допинговых правил. Кроме того, сейчас офицеры РУСАДА, которые работают под контролем британских коллег, отбирают уже 70 процентов проб и выполнили поставленную задачу по количеству тестов. Год назад соотношение было обратным. Доверие ВАДА выразилось еще и том, что именно РУСАДА будет работать с образцами, которые сейчас опечатаны следственным комитетом в рамках уголовного дела.

Заседание Исполкома ВАДА, который будет рассматривать вопрос о восстановлении РУСАДА состоится 20 сентября на Сейшельских островах.