НКО, которые специализируются на профилактике ВИЧ-инфекции, грозит закрытие и уголовное преследование

Российское государство воспринимает НКО как своих врагов, — считает директор фонда «Спид-Центр» Антон Красовский.

Предложения Минюста укладываются в логику нынешней власти, — такое мнение высказал руководитель Центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

По словам Покровского, сейчас в России большие проблемы с ВИЧ-профилактикой в определенных группах.

Как отмечает издание Медуза, в России с ВИЧ живут около миллиона человек. Месяц назад РБК сообщало, что заболеваемость ВИЧ в Москве выросла на 20%. Впрочем, в Минздраве уверяют, что ситуация остается стабильной.