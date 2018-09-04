Жительница Саратова стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме из-за частушек о судьях в  социальных сетях

Сотрудники Центра «Э» провели обыски в квартире подозреваемой и изъяли аппаратуру, — рассказала сама Наталья Ковалева Интерфаксу. Она подчеркивает, что политикой никогда не занималась и не интересуется.

Ковалева утверждает, что стала жертвой банковского мошенничества и не смогла через суд добиться возвращения 400 тысяч рублей. После этого она и решила записать частушки, которые называет «Обращение к компетентным органам с информацией о коррупции и преступлениях судей».