Жительница Саратова стала фигуранткой уголовного дела об экстремизме из-за частушек о судьях в социальных сетях
Сотрудники Центра «Э» провели обыски в квартире подозреваемой и изъяли аппаратуру, — рассказала сама Наталья Ковалева Интерфаксу. Она подчеркивает, что политикой никогда не занималась и не интересуется.
Ковалева утверждает, что стала жертвой банковского мошенничества и не смогла через суд добиться возвращения 400 тысяч рублей. После этого она и решила записать частушки, которые называет «Обращение к компетентным органам с информацией о коррупции и преступлениях судей».
Комментарии4
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ura_123 04 сентября 2018 | 18:22
Всё что не кабзон и захарченка то экстремизм!
cattt 04 сентября 2018 | 18:29
ura_123: Третий раз выложили новость, а частушки нет, что за безалаберность.
perectukin 04 сентября 2018 | 18:29
По реке плывет утюг из села Кукуево,
ну и пусть себе плывет железяка ....
За это что ли ?
cattt 04 сентября 2018 | 18:42
perectukin: Видимо она заменила слово утюг на слово судья,