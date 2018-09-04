Депутат Госдумы пожаловался в прокуратуру на губернатора Иркутска из-за опубликованного видео охоты на медведя

В региональном правительстве утверждают, что закон нарушен не был.

Глава думского комитета по природным ресурсам, единорос Николай Николаев обратил внимание на ролик, в котором губернатор Иркутска Сергей Левченко охотится на медведя. На видео, которое было снято в зимний период, глава региона в сопровождении нескольких мужчин сначала пристреливает охотничье ружье, а затем идет к берлоге, где по заверениям проводников спит хищник. После того, как группа окружает укрытие зверя, раздается первый выстрел. При этом, из-за плохого качества видео не понятно, кто именно его сделал. Через некоторое время один из охотников показывает вглубь берлоги и говорит «бей по голове». В кадре появляется ружье, которое, судя по всему, держит губернатор, следует второй выстрел. Левченко жмет руки своим соратникам. На тушу медведя накидывают петлю и вытаскивают из убежища. Чиновнику обещают сделать хорошие фотографии.

Комментируя это видео, депутат Николаев назвал поступок главы региона недостойным «ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины». Он написал запросы в Генпрокуратуру и МВД, чтобы получить оценку правоохранителей. В свою очередь в пресс-службе иркутского правительства отметили, что охота состоялась в разрешенный период, и лицензия на отстрел животного у группы была, а местные жители якобы жаловались на медведя-шатуна. Само же видео, по словам региональных властей, было записано еще в 2016 году. Там назвали странным тот факт, что внимание к ролику было привлечено за неделю до выборов в законодательное собрание.

Губернатор Иркутской области Левченко состоит в партии КПРФ.