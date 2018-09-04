СМИ: Около двух процентов кандидатов в депутаты в регионах России имеют судимость

Около двух процентов кандидатов в депутаты в регионах России имеют судимость, — выяснила РБК. Чаще всего за кражу и побои, но есть и осужденные за захват заложников и подделку избирательных документов.

По закону баллотироваться на выборах не могут россияне, осужденные за совершение тяжких или особо-тяжких преступлений, если их судимость ко дню голосования не снята и не погашена. Также лишены пассивного избирательного права осужденные за экстремизм, а также подвергнутые административному наказанию по статье 20.3 – пропаганда, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, — напоминает РБК.

«Судимость не имеет никакого значения», — такое мнение высказал в эфире «Эха Москвы» журналист Игорь Свинаренко.

Главное, чтобы человек раскаялся в своем проступке, — считает Игорь Свинаренко.