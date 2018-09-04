Роскомнадзор и другие ведомства предупредили Google о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах
Они пройдут в воскресенье в разных регионах страны. Претензии связаны с протестной акцией политика Алексея Навального против пенсионной реформы. Деятельность американского интернет-гиганта сегодня обсудили в Совете федерации.
Сразу несколько российских ведомств обрушились сегодня с критикой на Google. Интернет-гиганта на заседании в Совете Федерации заподозрили в возможном нарушении законодательства нашей страны. Из-за распространения информации о протестных акциях в день выборов в это воскресенье. Речь, как поясняли участники заседания, идёт главным образом о видеороликах Алексея Навального, который призвал выходить на митинги против повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что в большинстве регионов, включая Москву, акции запрещают. Во власти считают, что призывы могут повлиять на результаты выборов в Единый день голосования. Заседание провела временная комиссия верхней палаты по защите госсуверенитета. На нём ругали и YouTube – сервис, который принадлежит корпорациии. Роскомнадзор уже предупредил Google о недопустимости размещения противоправной информации, заявил на совещании замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.
Один из руководителей Роскомнадзора уверял: речи о блокировки портала youtube, на котором размещены ролики, не идёт. Предупредили Google прокуратура Центрального округа Москвы, Федеральная антимонопольная служба. Письмо главе корпорации направил и Центризбирком, рассказал в ходе заседания член ЦИК Александр Клюкин.
Если Google продолжит вмешиваться в избирательный процесс в России это может считаться вмешательством в суверенные дела, которое будет носить политический характер, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.
Сенаторы в итоге решили, что до так называемого «дня тишины» в субботу глава комиссии при необходимости может выступить с заявлением с предостережением Google от вмешательства в избирательный процесс в России. И предупредить интернет-гиганта о последствиях таких действий.
В Google сообщили, что рассматривают все обращения от госорганов, но не стали комментировать претензии.
Власти опасаются массового выхода людей на протестные акции 9-го сентября, — считает сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Тимур Шавединов.
В России не существует закона, запрещающего проводить митинги в день выборов и накануне, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Андрей Бузин.
Акции Алексея Навального, запланированные на 9 сентября, не являются вмешательством в выборы, есть гораздо более значимые нарушения, на которые следует обратить внимание. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренняя политика московского центра Карнеги Андрей Колесников.
Предвыборная кампания Сергея Собянина строится по принципу маркетинга, это не соответствует идее выборов, — считает Андрей Колесников.
Комментарии8
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pavelgen Павел Гендельман 04 сентября 2018 | 18:05
Уважаемые господа! Как же они боятся! Пока правда в ООН и Спортлото не обращались, но ..., как Вы думаете, они уже совсем ... или есть еще надежда?
С уважением,
Павел
vikwlad 04 сентября 2018 | 18:15
Лучше бы Роскомнадзор сделал предупреждение Собянину о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 18:17
vikwlad: Поразительно! Вся махина воровской власти трясётся в страхе перед Навальным, которого она бросила в свои стальные застенки!
orein51 04 сентября 2018 | 18:05
гугл сразу пошлёт или погодит? "гд в деле" [гд-кино]
aleksandr39 04 сентября 2018 | 18:12
Роскомнадзор предупредил правительство России ,что НЕДОПУСТИМО финансировать ОПГ " днр -лугандон "
oneoretwo 04 сентября 2018 | 18:14
...роскомпозор...о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах...
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...спасибо... поблевал...
opiatnovyi63 04 сентября 2018 | 18:14
Моська лает на слона ...И что?
venq 04 сентября 2018 | 18:18
почему это я не имею права знать о запрещенной акции - это нарушение моих прав на свободу информации. если гугль от меня это скроет - я в суд на него подам. я тогда своему ребенку не смогу запретить идти на акцию. а вдруг его там проавтозачат дубинками полицаи.
раз выборы, значит и об урагане тоже нельзя предупреждать? дожили, бл**ть. :D