Роскомнадзор и другие ведомства предупредили Google о недопустимости нарушения российского законодательства о выборах

Они пройдут в воскресенье в разных регионах страны. Претензии связаны с протестной акцией политика Алексея Навального против пенсионной реформы. Деятельность американского интернет-гиганта сегодня обсудили в Совете федерации.

Сразу несколько российских ведомств обрушились сегодня с критикой на Google. Интернет-гиганта на заседании в Совете Федерации заподозрили в возможном нарушении законодательства нашей страны. Из-за распространения информации о протестных акциях в день выборов в это воскресенье. Речь, как поясняли участники заседания, идёт главным образом о видеороликах Алексея Навального, который призвал выходить на митинги против повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что в большинстве регионов, включая Москву, акции запрещают. Во власти считают, что призывы могут повлиять на результаты выборов в Единый день голосования. Заседание провела временная комиссия верхней палаты по защите госсуверенитета. На нём ругали и YouTube – сервис, который принадлежит корпорациии. Роскомнадзор уже предупредил Google о недопустимости размещения противоправной информации, заявил на совещании замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Один из руководителей Роскомнадзора уверял: речи о блокировки портала youtube, на котором размещены ролики, не идёт. Предупредили Google прокуратура Центрального округа Москвы, Федеральная антимонопольная служба. Письмо главе корпорации направил и Центризбирком, рассказал в ходе заседания член ЦИК Александр Клюкин.

Если Google продолжит вмешиваться в избирательный процесс в России это может считаться вмешательством в суверенные дела, которое будет носить политический характер, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Сенаторы в итоге решили, что до так называемого «дня тишины» в субботу глава комиссии при необходимости может выступить с заявлением с предостережением Google от вмешательства в избирательный процесс в России. И предупредить интернет-гиганта о последствиях таких действий.

В Google сообщили, что рассматривают все обращения от госорганов, но не стали комментировать претензии.

Власти опасаются массового выхода людей на протестные акции 9-го сентября, — считает сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Тимур Шавединов.

В России не существует закона, запрещающего проводить митинги в день выборов и накануне, — сказал «Эху Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Андрей Бузин.

Акции Алексея Навального, запланированные на 9 сентября, не являются вмешательством в выборы, есть гораздо более значимые нарушения, на которые следует обратить внимание. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал руководитель программы внутренняя политика московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Предвыборная кампания Сергея Собянина строится по принципу маркетинга, это не соответствует идее выборов, — считает Андрей Колесников.