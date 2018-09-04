Проведение протестной акции в день выборов не является нарушением закона – сопредседатель движения «Голос» Бузин
В российском законодательстве нет запрета на организацию протестных акций в день выборов, – сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Андрей Бузин.
«Те, кто обвиняют Навального в нарушении законодательства, не ссылаются на норму закона, потому что запрета на законный протест, хоть в день выборов, хоть в другой день – нет. Эти заявления в большей степени являются эмоциональной реакцией», – отметил А.Бузин.
. В частности, оппозиционер предложил в день выборов выйти на демонстрацию против пенсионной реформы, а также не голосовать за тех кандидатов, кто поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста.
Сам Навальный сейчас отбывает административный арест. 27 августа Тверской суд Москвы постановил заключить его под стражу на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.
Комментарии2
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glotov 04 сентября 2018 | 17:41
Навальный отчаянно пытается напоминать о себе. Но он уже давно прошел свой зенит. Примелькался, стал привычным , и даже осто...нил.
sasass 04 сентября 2018 | 17:56
Медвежью услугу сделал Навальному - завтра же депутаты состряпают закон...