Проведение протестной акции в день выборов не является нарушением закона – сопредседатель движения «Голос» Бузин

В российском законодательстве нет запрета на организацию протестных акций в день выборов, – сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель общественного движения «Голос» Андрей Бузин.

«Те, кто обвиняют Навального в нарушении законодательства, не ссылаются на норму закона, потому что запрета на законный протест, хоть в день выборов, хоть в другой день – нет. Эти заявления в большей степени являются эмоциональной реакцией», – отметил А.Бузин.

. В частности, оппозиционер предложил в день выборов выйти на демонстрацию против пенсионной реформы, а также не голосовать за тех кандидатов, кто поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста.

Сам Навальный сейчас отбывает административный арест. 27 августа Тверской суд Москвы постановил заключить его под стражу на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.