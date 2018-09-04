Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране
Соответствующее предложение рассматривают Минфин и Минкультуры, — сообщает РБК. По данным издания, правительство хочет включить туристический сбор в Налоговый кодекс и разрешить регионам с 2020-го года взимать до двух процентов от стоимости проживания туриста по аналогии с курортным сбором. Пилотной площадкой может стать Санкт-Петербург.
Комментарии27
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blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 17:37
Давно пора было вводить курортный сбор везде.
Ну да лучше поздно, чем никогда. И можно бы процентов 5 - 8.
arye_11 04 сентября 2018 | 17:40
blinorozhiy_chmo:
А ты чё переживаешь то...???
Введут, введут.
Потом выведут и еще пару раз введут.
До полного народного удовлетворения.
На то и баран, чтобы шкуру с него лупить.
danko1 04 сентября 2018 | 17:46
arye_11: Интересно, когда налог на сбор грибов ягод и грибов ввести?
Да одно уж и сразу на лебеду, чтобы дважды кнопки "депутатам" не нажимать.
patrikk_1 04 сентября 2018 | 17:50
Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране...
Единственно, почему люди ездят отдыхать в сраную грязную Грузию, это потому что там дёшево.
natayak 04 сентября 2018 | 18:03
patrikk_1: Болван, там чисто
anticolonel 04 сентября 2018 | 17:51
blinorozhiy_chmo: "И можно бы процентов 5 - 8."
А лучше - 58. На дело же пойдет, на вставание с колен, виолончели и прочие маленькие радости.
dvdd 04 сентября 2018 | 18:07
anticolonel: не надо называть Крым, дружественную Сирию и ЦАР "маленькими". Мы кипятком писяем от одной мысли об этих субъектах.
vezdehod 04 сентября 2018 | 18:08
Интересное кино...Я что не в России живу, что должен платить эти сборы?
sasass 04 сентября 2018 | 17:37
Нищее государство на любое унижение идет...
platonnekafrin 04 сентября 2018 | 17:38
Граждане, вы теперь не только не пенсионеры, но и туристы в собственной стране.
profi1962 04 сентября 2018 | 18:02
platonnekafrin: 100%
croaker 04 сентября 2018 | 17:40
Видимо, хотят сделать всё для того, чтобы нашим гражданам дешевле было бы съездить за рубеж.
equus 04 сентября 2018 | 17:45
croaker:
Введут турсбор за поездку за рубеж. Какие проблемы...
zvereck 04 сентября 2018 | 17:40
А кто его знает, турист он или местный житель? Предлогаю брать со всех ! И пусть еще спасибо солнцеликому скажут, что за воздух пока платить не надо!
dvdd 04 сентября 2018 | 18:11
zvereck: всё верно, поставить блок-посты с пулемётными вышками на въездах в нас.пунктах и брать со всех поголовно. В небольших нас.пунктах по выходным ходить по домам и квартирам с каждого рыла собирать.
equus 04 сентября 2018 | 17:43
Ага... Чтоб не настали по стране туда-сюда!..
lion64__2 04 сентября 2018 | 17:51
Лично я бы купил для всего правительства мыло и верёвку. Никого бы не обделил.
azatjan1 04 сентября 2018 | 17:51
Чиполлино с налогом на воздух, скоро "отдыхать" будут от наших поборов.
shraer 04 сентября 2018 | 17:56
"денег нет, но вы платите!"
profi1962 04 сентября 2018 | 18:00
С каждого города тогда и каждой деревни. Совсем оборзели.
jblack2 04 сентября 2018 | 18:02
Можно каждого отпускника считать туристом и взимать налог по числу дней отпуска - просто и никто не отвертится!..
alex55 04 сентября 2018 | 18:02
... взимать до двух процентов...
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Был Миша два процента, теперь вот Вова два процента... Или Дима?
perectukin 04 сентября 2018 | 18:05
Вот это правильно !
И чтоб продукты подорожали и билеты ,
А нечего ездить по заграницам, вон как Путин отдыхайте на Алтае, тигров ловите, стерхов ...
ИЖ, набаловались !
zhrv 04 сентября 2018 | 18:11
Нет у тебя регистрации (не успел, поленился), значит ты - нарушитель паспортного режима и ... просто курортник. А значит, плати штраф, и плати курортный сбор!
Как-то так?
molchun 04 сентября 2018 | 18:14
Первый шаг к крепостничеству. Нечего по стране ползать. Сиди дома.
kryimzdick 04 сентября 2018 | 18:15
Чем хуже, тем лучше
rena1960 04 сентября 2018 | 18:16
Даже не хочется говорить:"Охренеть...",катись, моё Отечество, вместе со мной и прочими моими соотечественниками в путинскуюроссиювстающуюсколен.,сами себе такое выбрали...