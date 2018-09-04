Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране...

Соответствующее предложение рассматривают Минфин и Минкультуры, — сообщает РБК. По данным издания, правительство хочет включить туристический сбор в Налоговый кодекс и разрешить регионам с 2020-го года взимать до двух процентов от стоимости проживания туриста по аналогии с курортным сбором. Пилотной площадкой может стать Санкт-Петербург.