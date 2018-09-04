Взрыв произошел у посольства США в Каире...

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters. По данным телеканала CBS, рядом с посольством обнаружили еще одно взрывное устройство. Впрочем, эти данные пока уточняются. Сведений о пострадавших нет, один человек задержан сотрудниками служб безопасности.