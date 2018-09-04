Взрыв произошел у посольства США в Каире
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Reuters. По данным телеканала CBS, рядом с посольством обнаружили еще одно взрывное устройство. Впрочем, эти данные пока уточняются. Сведений о пострадавших нет, один человек задержан сотрудниками служб безопасности.
Комментарии4
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sasass 04 сентября 2018 | 17:40
Новая революционная волна накатывается на Египет..
patrikk_1 04 сентября 2018 | 17:48
Взрыв произошел у посольства США в Каире...
По всему миру началось? Магометанская охота на американцев и израильтян? Слава Аллаху! Шахидам Слава!
seryj_wolk 04 сентября 2018 | 17:51
patrikk_1: Аллах был славен и когда рфского посла в Турции замочили. Не славные ли шахиды потрудились?
patrikk_1 04 сентября 2018 | 17:58
seryj_wolk:
Во-во, как раз таки они самые. Теперь их враги американцы и их союзники.