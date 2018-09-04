Центризбирком обратился в Google из-за предстоящих акций сторонников Алексея Навального

В письме, адресованном руководству компании говорится о недопустимости нарушения российских законов о выборах. В Центризбиркоме полагают, что Навальный приобретает у Google рекламные инструменты, чтобы разместить на Youtube информацию о политической акции девятого сентября в единый день голосования. Одновременно письмо в Google направил Роскомнадзор. Это предупреждение о том, что компания не должна предоставлять свои ресурсы для противоправной деятельности, — заявили в ведомстве. Свои письма в корпорацию написали представители ФАС и прокуратуры. Девятого сентября сторонники политика Алексея Навального собираются провести акцию против повышения пенсионного возраста. В Москве, как и во многих других городах, она не согласована с властями.