Центризбирком обратился в Google из-за предстоящих акций сторонников Алексея Навального
В письме, адресованном руководству компании говорится о недопустимости нарушения российских законов о выборах. В Центризбиркоме полагают, что Навальный приобретает у Google рекламные инструменты, чтобы разместить на Youtube информацию о политической акции девятого сентября в единый день голосования. Одновременно письмо в Google направил Роскомнадзор. Это предупреждение о том, что компания не должна предоставлять свои ресурсы для противоправной деятельности, — заявили в ведомстве. Свои письма в корпорацию написали представители ФАС и прокуратуры. Девятого сентября сторонники политика Алексея Навального собираются провести акцию против повышения пенсионного возраста. В Москве, как и во многих других городах, она не согласована с властями.
Комментарии10
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blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 17:34
Гугл - вон из России!!!
pmasel 04 сентября 2018 | 17:40
blinorozhiy_chmo: Ай молодца! Можешь ковырять дырку.
...в МКС.
fig_vvam 04 сентября 2018 | 17:41
blinorozhiy_chmo: ты действительно идиот.
nitinol 04 сентября 2018 | 17:54
А про то, что в России есть конституция, Центризбирком даже не догадался.
real74 04 сентября 2018 | 18:09
blinorozhiy_chmo: сам пошел вон
tvitov66 04 сентября 2018 | 17:40
Центризбирком обратился в Google, хотя Навального там нет, он в СИЗО
ura_123 04 сентября 2018 | 17:48
Чё та не совсем понятно какая связь между так называемым центризбиркомом и протестными акциями. Выбора выборами, а повышение пенсионного возраста касается лично каждого россиянина.
specsalos 04 сентября 2018 | 17:51
Мы так Навального боимся, шо если Гугл нам не поможет, мы напишем в Спортлото!
shtirlitz77 04 сентября 2018 | 17:52
"...В письме, адресованном руководству компании (google) говорится о недопустимости нарушения российских законов о выборах..."
Вон как засуетились, туда же и Роскомнадзор, и ФАС, и прокуратура.
О законе вспомнили.
А вот открытие концертного зала кандидатом в мэры совместно с первыми лицами государства в день тишины, нарушением закона о выборах не является. И впрямь, как же быть "бедному" ССС, это же его прямая обязанность, его работа. А отложить на пару дней и открыть этот зал после выборов, ну никак нельзя!
zhrv 04 сентября 2018 | 18:18
- "В Центризбиркоме полагают, что Навальный приобретает у Google рекламные инструменты"
Эва оно как! Навальный - резидент, но покупая у Гугла "рекламные инструменты" оба не платят налогов... В особо крупном размере, да еще не сертифицированные какие-то инструменты. В общем, "закрыть" обоих надолго... Обеих... В общем, тех двоих!