Туроператоры под брендом «Натали Турс» прекратили свою работу

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании. Между тем, клиенты «Натали Турс», перед которыми туроператор не успел выполнить обязательства, могут столкнуться с проблемами при получении компенсаций. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Тюрина добавила, что у «Натали Турс» финансовые гарантии на 50 миллионов рублей.