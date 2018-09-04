Туроператоры под брендом «Натали Турс» прекратили свою работу
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление компании. Между тем, клиенты «Натали Турс», перед которыми туроператор не успел выполнить обязательства, могут столкнуться с проблемами при получении компенсаций. Об этом «Эху» рассказала пресс-секретарь российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Тюрина добавила, что у «Натали Турс» финансовые гарантии на 50 миллионов рублей.
Комментарии2
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unprejudiced 04 сентября 2018 | 17:22
Надо требовать компенсацию с оппозиции.
perectukin 04 сентября 2018 | 18:13
Вот это по нашему, застраховали "туристов" на 50 млн рублей, а путевок продали на 1,5 миллиарда ...
Где остальные баксы, а ?
Опять похоже у вероятного противника в закромах ?
Кто компенсировать будет ?