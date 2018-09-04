Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил снизить взносы в ПФР для лиц предпенсионного возраста
Российский союз промышленников и предпринимателей предложил сократить отчисления работодателей в Пенсионный фонд за сотрудников предпенсионного возраста, — об этом сообщает агентство ТАСС. Глава союза Александр Шохин также высказал мнение, что чересчур жесткая ответственность для бизнеса за увольнения людей предпенсионного возраста создаст риски для остальных сотрудников.
При этом Шохин добавил, что к любым мерам стоит относиться осторожно и тщательно их прорабатывать.
Комментарии2
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rampa 04 сентября 2018 | 17:35
правильно. Зачем бизнесменам молодые умные сотрудники? Пускай бабушки и дедушки в маразме места занимают по закону
yralez 04 сентября 2018 | 17:58
Суки прогибаются перед вертухаями.
Не начнется ли война сук с блатными ?