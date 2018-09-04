Российский Союз промышленников и предпринимателей предложил снизить взносы в ПФР для лиц предпенсионного возраста

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил сократить отчисления работодателей в Пенсионный фонд за сотрудников предпенсионного возраста, — об этом сообщает агентство ТАСС. Глава союза Александр Шохин также высказал мнение, что чересчур жесткая ответственность для бизнеса за увольнения людей предпенсионного возраста создаст риски для остальных сотрудников.

При этом Шохин добавил, что к любым мерам стоит относиться осторожно и тщательно их прорабатывать.