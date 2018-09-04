Рэпер Птаха утверждает, что ему угрожают из администрации президента из-за видеообращения к Владимиру Путину
Об этом музыкант, настоящее имя которого Давид Муриев, рассказал на своей странице в Инстаграме. Он уточнил, что речь идет о стихотворении, с помощью которого он обратился к президенту и пожаловался на многочисленные налоги и полицейский беспредел, плохие дороги, высокие цены на бензин и маленькие зарплаты. Стихотворение было записано еще в декабре прошлого года. По словам рэпера, на днях человек, который представился сотрудником администрации президента, позвонил его менеджеру и сказал, что если эти строки не будут удалены, «артисту перекроют кислород». Птаха связал эту ситуацию с приближающимися выборами.
Комментарии7
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blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 17:08
А нечего Птахе хренью всякой заниматься. Птаха, выбрось дурь из головы и иди работать, на завод!
kindman_a 04 сентября 2018 | 17:15
blinorozhiy_chmo:
А ты, как я понимаю, ща тоже у фрезерного станка горбишь?
patrikk_1 04 сентября 2018 | 17:24
По словам рэпера, на днях человек, который представился сотрудником администрации президента, позвонил его менеджеру и сказал, что если эти строки не будут удалены, «артисту перекроют кислород»...
Брехня. Если бы Птахе действительно позвонил человек из Администрации президента, то речь бы шла не о "кислороде", а минимум об изнасиловании рэпера в жопу и в рот, в крайне извращённой форме.
sedoff 04 сентября 2018 | 17:42
patrikk_1: То есть, в администрации президента работают исключительно насильники и извращенцы?
Хорошо, что даже такая упёртая портянка, как ты, это признаёт! )))))
patrikk_1 04 сентября 2018 | 17:55
sedoff:
А кто ещё, конечно насильники. Поймают Птаху, посчитают ему рёбра, полуживого привезут в Администрацию президента, поставят на колени и Сергей Владиленович ему хреном по губам проведёт.
fig_vvam 04 сентября 2018 | 17:32
blinorozhiy_chmo: рдкий ты пидор и дебил, чмо, редкий.
Или у тебя все друзья дебилы?
lager23 04 сентября 2018 | 17:28
Молодец Птаха, а вот кремлеботов я не люблю!