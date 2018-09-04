Рэпер Птаха утверждает, что ему угрожают из администрации президента из-за видеообращения к Владимиру Путину

Об этом музыкант, настоящее имя которого Давид Муриев, рассказал на своей странице в Инстаграме. Он уточнил, что речь идет о стихотворении, с помощью которого он обратился к президенту и пожаловался на многочисленные налоги и полицейский беспредел, плохие дороги, высокие цены на бензин и маленькие зарплаты. Стихотворение было записано еще в декабре прошлого года. По словам рэпера, на днях человек, который представился сотрудником администрации президента, позвонил его менеджеру и сказал, что если эти строки не будут удалены, «артисту перекроют кислород». Птаха связал эту ситуацию с приближающимися выборами.