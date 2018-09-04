В «день тишины» перед выборами Сергей Собянин и Владимир Путин откроют концертный зал в парке «Зарядье»

В избиркоме считают, что действующий мэр, баллотирующийся на новый срок, не нарушит запрет на агитацию.

В грядущую субботу – за день до дня голосования – Сергей Собянин вместе с президентом и премьер-министром примет участие в громком открытии концертного зала в «Зарядье». Как отмечает BBC, публичная встреча Владимира Путина с кандидатами на губернаторских выборах была неотъемлемой частью избирательной кампании многих претендентов на пост главы региона. Однако, по мнению столичной комиссии, встреча Собянина с лидером страны агитацией не является.

Как сказал председатель избиркома, речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей. При этом по закону, регулирующему выборы градоначальника, агитация — это в том числе «выражение предпочтения какому-либо кандидату».

Информационное присутствие одного из претендентов на пост мэра в медиапространстве – это несомненное преимущество перед другими участниками предвыборной гонки – говорят политологи. Власть регулярно использует эту возможность накануне и в день голосования.

Год назад Путин и Собянин открывали парк «Зарядье», а в июле встречались в самом концертном зале на завершении его строительства.