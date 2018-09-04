В «день тишины» перед выборами Сергей Собянин и Владимир Путин откроют концертный зал в парке «Зарядье»
В избиркоме считают, что действующий мэр, баллотирующийся на новый срок, не нарушит запрет на агитацию.
В грядущую субботу – за день до дня голосования – Сергей Собянин вместе с президентом и премьер-министром примет участие в громком открытии концертного зала в «Зарядье». Как отмечает BBC, публичная встреча Владимира Путина с кандидатами на губернаторских выборах была неотъемлемой частью избирательной кампании многих претендентов на пост главы региона. Однако, по мнению столичной комиссии, встреча Собянина с лидером страны агитацией не является.
Как сказал председатель избиркома, речь идет о выполнении мэром своих служебных обязанностей. При этом по закону, регулирующему выборы градоначальника, агитация — это в том числе «выражение предпочтения какому-либо кандидату».
Информационное присутствие одного из претендентов на пост мэра в медиапространстве – это несомненное преимущество перед другими участниками предвыборной гонки – говорят политологи. Власть регулярно использует эту возможность накануне и в день голосования.
Год назад Путин и Собянин открывали парк «Зарядье», а в июле встречались в самом концертном зале на завершении его строительства.
Комментарии18
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orein51 04 сентября 2018 | 17:05
а где-то торжественно открывают водоколонку...
danko1 04 сентября 2018 | 17:07
orein51: И ЦИК в упор не видит ни нарушения дня тишины, ни подкупа избирателей.
kindman_a 04 сентября 2018 | 17:11
Интересно, а вот если бы Алексей Навальный, будучи кандидатом в мэры Москвы, что-нибудь открыл на камеры в день тишины - через сколько МИНУТ ЦИК снял бы его с регистрации, а?
ross1930 04 сентября 2018 | 17:46
danko1: Бабуля, а чем вам не ноавится подкуп? Жадная вы!
vezdehod 04 сентября 2018 | 18:12
Тогда 9 сентября нужно устроить "День тишины" и остаться на своих местах, до 22.00 по местному времени.
lion64__2 04 сентября 2018 | 17:09
Пусть хоть "немцово-дурицкий сортир" откроют означенные персонажи. Лично я за них никогда не голосовал и впредь не намерен.
ramses333 04 сентября 2018 | 17:15
Наглость, конечно, запредельная. Откровенный вызов. Трудно сказать, прибудет ли рейтингу Собянина, но рейтингу Путина убудет однозначно. Особенно в Москве.
Ну а Медведева-то зачем с собой берут? С него-то чем можно поживиться? Боятся, что он без присмотра опять получит "спортивную травму"?
henry52 04 сентября 2018 | 17:27
ramses333: А чо стеснятся. У них "все схвачено, за все заплачено"...
henry52 04 сентября 2018 | 17:33
henry52: Единственное,что может слегка (не более) подпортить картинку - низкая явка якобы-избирателей..
ramses333 04 сентября 2018 | 17:38
henry52: Если нельзя, но Вове хочется, значит, можно.
sir_sar 04 сентября 2018 | 17:22
Строить и открывать лучше, чем закрывать и разрушать.
sedov11 04 сентября 2018 | 17:28
sir_sar: они открывают, чтобы не потерять возможность закрывать и разрушать
sir_sar 04 сентября 2018 | 17:34
sedov11: Хорошо выражаешься. Молодец.
Лайкану только за это.
cromwel 04 сентября 2018 | 17:31
Не понимаю, зачем такие нарушения и потуги если уже заранее известно кто выиграл "выборы"?
henry52 04 сентября 2018 | 17:44
cromwel: Наверное, чтобы бабло выделенное "на выборы" попилить
gregor 04 сентября 2018 | 17:43
В «день тишины» перед выборами Сергей Собянин и Владимир Путин откроют концертный зал в парке «Зарядье»
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Сходка воров в Зарядье .
staglla 04 сентября 2018 | 17:46
Вот нахрена?
Другого дня что ли нет?
Зачем так нагло то это делать?
vezdehod 04 сентября 2018 | 18:14
staglla:
Это не наглость - полное ПРЕЗРЕНИЕ к Закону РФ,