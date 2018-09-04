В ФБК считают, что ЦИК призывает Google отказаться от рекламы Навального, опасаясь выхода людей на протестные акции

В ФБК считают, что Центризбирком призывает Google отказаться от рекламы Навального, опасаясь массового выхода людей на протестные акции 9 сентября

Призыв Центризбиркома к Google отказаться от рекламы политика Алексея Навального говорит о том, что власти опасаются массового выхода людей на протестные акции 9 сентября. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ФБК Руслан Шаведдинов.

«Реклама — это нормальная практика в процессе любой предвыборной кампании. Призыв Центризбиркома – сигнал для нас, что власти боятся большого количества людей на улицах городов России 9 сентября. Мы очень рады, что они боятся наших действий, и продолжаем еще упорнее работать», – заявил он.

Р.Шаведдинов уверен, что Googlе не пойдет на сделки с российской властью. «Власти не смогут заблокировать Google. Как и в случае с Telergam, дело не пойдет дальше громогласных заявлений», – считает он.

В ФБК напомнили, что 9 сентября намечена инициированная Навальным всероссийская акция протеста. В частности, оппозиционер предложил в день выборов выйти на демонстрацию против пенсионной реформы, а также не голосовать за тех кандидатов, кто поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста.

Сам Навальный сейчас отбывает административный арест. 27 августа Тверской суд Москвы постановил заключить его под стражу на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.