В ФБК считают, что ЦИК призывает Google отказаться от рекламы Навального, опасаясь выхода людей на протестные акции
В ФБК считают, что Центризбирком призывает Google отказаться от рекламы Навального, опасаясь массового выхода людей на протестные акции 9 сентября
Призыв Центризбиркома к Google отказаться от рекламы политика Алексея Навального говорит о том, что власти опасаются массового выхода людей на протестные акции 9 сентября. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ФБК Руслан Шаведдинов.
«Реклама — это нормальная практика в процессе любой предвыборной кампании. Призыв Центризбиркома – сигнал для нас, что власти боятся большого количества людей на улицах городов России 9 сентября. Мы очень рады, что они боятся наших действий, и продолжаем еще упорнее работать», – заявил он.
Р.Шаведдинов уверен, что Googlе не пойдет на сделки с российской властью. «Власти не смогут заблокировать Google. Как и в случае с Telergam, дело не пойдет дальше громогласных заявлений», – считает он.
В ФБК напомнили, что 9 сентября намечена инициированная Навальным всероссийская акция протеста. В частности, оппозиционер предложил в день выборов выйти на демонстрацию против пенсионной реформы, а также не голосовать за тех кандидатов, кто поддержал инициативу о повышении пенсионного возраста.
Сам Навальный сейчас отбывает административный арест. 27 августа Тверской суд Москвы постановил заключить его под стражу на 30 суток за повторную организацию несанкционированного мероприятия в январе 2018 года.
Комментарии1
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sasass 04 сентября 2018 | 17:29
Разве не странно , что власть боится народа , но все равно продолжает злить его - по логике событий злить затравленного опасно...