Жительница Саратова стала фигуранткой дела об экстремизме за частушки о судьях
Свои произведения Наталья Ковалева публиковала в соцсетях. Следователи считают, что в частушках содержались унизительные для судей характеристики. Дома у Ковалевой прошли обыски. По словам обвиняемой, с помощью своих частушек она хотела обратить внимание на коррупцию, беззаконие и преступления судей, — сообщает агентство Интерфакс.
Комментарии4
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dekadik 04 сентября 2018 | 16:39
Теперь судьи отыграются по полной.
blinorozhiy_chmo 04 сентября 2018 | 16:46
У бабули видимо крышняк поехал. Частушки ей в голову стукнули. ))
cattt 04 сентября 2018 | 16:40
Интересно бы послушать, еще одну категорию оскорблянтов создали.
komandarm___1968 04 сентября 2018 | 16:48
Не хрень ли это? Где тексты?)