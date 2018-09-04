Жительница Саратова стала фигуранткой дела об экстремизме за частушки о судьях

Свои произведения Наталья Ковалева публиковала в соцсетях. Следователи считают, что в частушках содержались унизительные для судей характеристики. Дома у Ковалевой прошли обыски. По словам обвиняемой, с помощью своих частушек она хотела обратить внимание на коррупцию, беззаконие и преступления судей, — сообщает агентство Интерфакс.