Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» третий по высоте православный храм мира

Его высота составит девяносто пять метров. Сооружение планируется возвести к две тысячи двадцатому году. Это будет храм в монументальном византийском стиле с пятью куполами и пятью престолами. Как выяснила РБК, построить храм собираются за счет добровольных пожертвований, в том числе меценатов и российских военнослужащих.