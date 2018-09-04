Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» третий по высоте православный храм мира
Его высота составит девяносто пять метров. Сооружение планируется возвести к две тысячи двадцатому году. Это будет храм в монументальном византийском стиле с пятью куполами и пятью престолами. Как выяснила РБК, построить храм собираются за счет добровольных пожертвований, в том числе меценатов и российских военнослужащих.
Комментарии6
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rihard 04 сентября 2018 | 16:35
Минобороны больше заняться нечем?
alladinov 04 сентября 2018 | 16:37
Чо-то недоперепонял! Минобоны - государственная контора. Религия отделена от государства, если верить уморительной книжке с потешным названием "Конституция РФ". Зачем Минобороны будет строит даже самый малюсенький храм? Разве это не нарушение закона? Ааа, понял, это будет построено на личные бабки Шойгу. Но почему на государственной земле? Или он и землю уже присвоил?
cattt 04 сентября 2018 | 16:38
Опять жирным попика подфартило, выгонят с Украины, так тут им забабахают капище высотой 90 метров и ведь строить будут опять за нас счет.
viktorova 04 сентября 2018 | 16:41
/ с пятью куполами и пятью престолами./
Пу на пятую ходку собрался...
Надо предусмотреть возможность купола достраивать...
allasc 04 сентября 2018 | 16:45
сила и мощ :)))))))))))))))
doxerom 04 сентября 2018 | 16:47
Образованные не нужны, нужны крестящие лбы дебилы.