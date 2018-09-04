Сотрудники музея Кремля жалуются на туристов из Китая, которые справляют нужду прямо на территории комплекса

В частности, делают это в храмах, музеях и на газонах. Как пишет «Московский комсомолец», один из туристов входил в туалет перед Царскими вратами, другой, маленький ребенок – перед фреской Святой Троицы. Правда, тогда родственники успели подставить горшок. Сотрудники музеев винят гидов, которые, по их словам, недостаточно хорошо информируют туристов о нормах приличия. Те, в свою очередь, говорят, что общественных туалетов в столице не хватает, а в Китае люди, которые хотят в туалет, не привыкли долго терпеть.