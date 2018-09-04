Сотрудники музея Кремля жалуются на туристов из Китая, которые справляют нужду прямо на территории комплекса
В частности, делают это в храмах, музеях и на газонах. Как пишет «Московский комсомолец», один из туристов входил в туалет перед Царскими вратами, другой, маленький ребенок – перед фреской Святой Троицы. Правда, тогда родственники успели подставить горшок. Сотрудники музеев винят гидов, которые, по их словам, недостаточно хорошо информируют туристов о нормах приличия. Те, в свою очередь, говорят, что общественных туалетов в столице не хватает, а в Китае люди, которые хотят в туалет, не привыкли долго терпеть.
Комментарии10
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vik_tor 04 сентября 2018 | 16:34
Демонстрация статуса и отношения
pro_hanov 04 сентября 2018 | 16:42
vik_tor: Так же поступали татаро-монгольские захватчики. Не хотим дружить с цивилизованной Европой - придётся ложиться под Орду 21 века.
noxepy_88 04 сентября 2018 | 16:40
Было бы желание. Посадить на 15 суток сотню другую, быстро научатся и терпеть и туалет отыскивать, и горшок подставлять. Небось у себя в подобных ситуациях проявляют нужное отношение. Страна с тысячелетней культурой-мультурой, блин)))
ostapbey 04 сентября 2018 | 16:42
noxepy_88: а ты привыкай к обычаям своих хозяев..
У них дети штаны носят..посмотри ..
( Ширинка от пупка по копчик. Растегнута все время... Для справления даже непроизвольной нужды..)
)))))
ostapbey 04 сентября 2018 | 16:46
......Kaйданку ( 开裆裤 kaidangku , open-pants, split pants, open-crotch pants)- исторически сложившиеся название штанов с разрезом сзади, которые носят китайские дети, как мальчики, так и девочки. Существует множество вариантов Кайданку, и совсем тонкие, типа ползунков и утепленные, напоминающие простеганные ватные штаны, использующиеся в холодное время года, в паре с утепленной курточкой.Благодаря любознательности одного чудесного врача- педиатра, я наконец-то решилась разобрать вопрос интригующих детских штанов более серьезно. Откуда они появились и зачем нужны?
ostapbey 04 сентября 2018 | 16:40
Хозяин - барин.. гласит русская народная "мудрость"..
Даже..
allasc 04 сентября 2018 | 16:42
чтоб в Пушку затолкать бычок..... Корабль призрак.... короче ко дну надо вовремя идти чтобы посмешищем не стать
neitral_n 04 сентября 2018 | 16:45
Это они из уважения! Но туалеты-бы поставить надоть! У китайцев простатит - как у нас насморк!
rena1960 04 сентября 2018 | 16:45
Поссать и родить- нельзя погодить...Или ставьте туалеты ,или выдавайте индивидуальные памперсы для туристов...
compare 04 сентября 2018 | 16:47
может,чувствуют себя,как "дома"?