МВД Грузии не пустило в страну журналистов ТАСС и НТВ

Также въезжать запретили президенту Совета международной ассоциации исследования, — сообщает агентство РИА Новости. В МВД пояснили, что решение связано с нарушением закона об оккупированных территориях. Все трое направлялись в Тбилиси на медиа-конференцию. Грузинский закон об оккупированных территориях, напомню, запрещает посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси.