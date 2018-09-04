МВД Грузии не пустило в страну журналистов ТАСС и НТВ
Также въезжать запретили президенту Совета международной ассоциации исследования, — сообщает агентство РИА Новости. В МВД пояснили, что решение связано с нарушением закона об оккупированных территориях. Все трое направлялись в Тбилиси на медиа-конференцию. Грузинский закон об оккупированных территориях, напомню, запрещает посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения официального Тбилиси.
Комментарии2
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gregor 04 сентября 2018 | 16:36
МВД Грузии не пустило в страну журналистов ТАСС и НТВ
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Зачем к себе домой пускать пакость?
splin2 04 сентября 2018 | 16:42
gregor: не пустило в страну пропагандонов ТАСС и НТВ